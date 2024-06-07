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    Полицейская «ГАЗель» для перевозки задержанных перевернулась в Москве. Есть пострадавшие

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    На Люблинской улице в Москве вечером 6 июня произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции, предназначенного для перевозки задержанных. Об этом со ссылкой на пресс-служба ГУВД по столице пишут РИА Новости.

    По имеющейся информации, два человека, находившиеся в «Газели», получили травмы.

    «Автозак полиции опрокинулся на бок в результате ДТП в районе дома 51 на Люблинской улице», уточняет ТАСС. На месте работают несколько карет скорой помощи, дежурят пожарные и несколько автомобилей нарядов полиции.

    Обстоятельства аварии устанавливаются.

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