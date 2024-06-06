Обвиняемый в стрельбе по прохожим в Бибирево объяснил, что схватиться за ружьё его заставили голоса птиц

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в стрельбе по прохожим в московском районе Бибирево. В ходе заседания он пояснил, что пневматическое ружье у него «лежало без дела», но в тот день его разозлило щебетание птиц за окном. Подробности 6 июня сообщает прокуратура столицы.
Прокуратура Москвы
Выстрелы из окна жилого дома на Костромской улице раздались 4 июня. По данным надзорного ведомства, из пневматического оружия стреляли по двум прохожим — мужчине и женщине. Им потребовалась медицинская помощь. Также досталось пассажирскому автобусу, у которого разбито стекло. Пассажиры не пострадали. Предполагаемого стрелка задержали в тот же день и возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
В ходе заседания, как пишет прокуратура, мужчина 1974 года рождения объяснил, что пневматику ему подарил друг и он не пользовался ружьем около пяти месяцев. За три дня до случившегося он купил металлические пули, а 4 июня был сильно пьян. По его словам, он пытался уснуть, но ему мешали птичьи голоса за окном. Мужчина рассказал, что взял ружье и не менее десяти раз выстрелил из окна.
Мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве. Вину он признал. Суд заключил его под стражу до 4 августа 2024 года.