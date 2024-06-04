В Москве из окна дома устроили стрельбу по прохожим. Пострадали двое

Выстрелы раздались на северо-востоке Москвы в районе Бибирево вечером 4 июня. Из окна дома на Костромской стреляли по прохожим и общественному транспорту. Подробности сообщает прокуратура столицы.



По предварительным данным надзорного ведомства, выстрелы, предположительно, произвели из пневматического оружия по двум прохожим — мужчине и женщине. Им потребовалась медицинская помощь. Также досталось пассажирскому автобусу, у которого разбито стекло.