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    В Москве из окна дома устроили стрельбу по прохожим. Пострадали двое

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    Выстрелы раздались на северо-востоке Москвы в районе Бибирево вечером 4 июня. Из окна дома на Костромской стреляли по прохожим и общественному транспорту. Подробности сообщает прокуратура столицы.

    По предварительным данным надзорного ведомства, выстрелы, предположительно, произвели из пневматического оружия по двум прохожим — мужчине и женщине. Им потребовалась медицинская помощь. Также досталось пассажирскому автобусу, у которого разбито стекло.

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    Очевидцы происшествия рассказали MSK1.RU, что всё произошло около крупного ТЦ «Маркос Молл» на Костромской, где неизвестный начал стрелять из пневматики по людям, которые стояли на остановке городского транспорта и находились в автобусе № 637. По их словам, одна пуля угодила мужчине в голову. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет, все люди в безопасности, добавляет столичный дептранс.

    Из-за стрельбы силовики оцепили несколько улиц в Бибирево, а также дом 6 по Костромской, где может находиться вероятный стрелок. Его пока не задержали.

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