В Москве из окна дома устроили стрельбу по прохожим. Пострадали двое

Выстрелы раздались на северо-востоке Москвы в районе Бибирево вечером 4 июня. Из окна дома на Костромской стреляли по прохожим и общественному транспорту. Подробности сообщает прокуратура столицы.
По предварительным данным надзорного ведомства, выстрелы, предположительно, произвели из пневматического оружия по двум прохожим — мужчине и женщине. Им потребовалась медицинская помощь. Также досталось пассажирскому автобусу, у которого разбито стекло.
Очевидцы происшествия рассказали MSK1.RU, что всё произошло около крупного ТЦ «Маркос Молл» на Костромской, где неизвестный начал стрелять из пневматики по людям, которые стояли на остановке городского транспорта и находились в автобусе
Из-за стрельбы силовики оцепили несколько улиц в Бибирево, а также