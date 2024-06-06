Гергиев выступил против отмены западной культуры в России, Пиотровский его поддержал

Валерий Гергиев, выступая 6 июня на дискуссии в рамках ПМЭФ «Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС», ответил на вопрос о рисках глобализации культуры.

«Я представитель профессии, которая так же зависит от творчества Чайковского, как она зависит от творчества Моцарта, — начал он. — Мы живем ежедневно в пяти, в шести культурах, даже если не хотим этого делать. В памяти у нас, наверное, если не тысячи, то сотни явлений, мы не можем их забыть, потому что это слуховые, музыкальные образы. Этот тип глобализации я нахожу необходимым, никто и никогда не сможет объяснить мне и, я думаю, практически всем, кто работает в коллективах, которые я возглавляю, что «с завтрашнего дня Бах отменяется». Это бесполезная совершенно попытка, ее не надо обсуждать в таком составе, потому что любой ребенок где-то на подходе к 6–7 годам, наверное, тоже будет нашим сторонником».



При этом худрук Мариинского и директор Большого театра отметил, что, с другой стороны, «можно говорить» о том, что «в России происходят явления, которые громадным числом россиян не очень хорошо воспринимаются».

Мерилом возможности принятия явлений из других культур дирижер считает талант.

«Я не сторонник отказываться от чего-либо интересного, и особенно талантливого, — подчеркнул он. — Мы воспринимаем национальные и интернациональные акции одинаково уважительно — как только они хотя бы попахивают человеческим талантом. За такую дружбу, за такую глобализацию я тоже голосую двумя руками».



При этом талант, по мнению дирижера, остается ключевым критерием, когда аргументом выставляют патриотизм.



«Я за то, чтобы я сам был окружен только патриотами, — заявил Гергиев. — С одним условием: я не могу предоставить им главную премьеру сезона только потому, что я люблю свою страну. И он любит. И тот любит. Ты докажи твоим талантом, что твой взгляд на мир неординарен, ярок, и он будет интересен в театре».

Также о значимости мировой культуры и российской культуры именно в контексте культуры мировой говорил на той же дискуссии ПМЭФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

