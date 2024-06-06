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    Музыка

    Музеи

    ПМЭФ 2024

    Гергиев выступил против отмены западной культуры в России, Пиотровский его поддержал

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    18 комментариев

    Валерий Гергиев, выступая 6 июня на дискуссии в рамках ПМЭФ «Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС», ответил на вопрос о рисках глобализации культуры.

    «Я представитель профессии, которая так же зависит от творчества Чайковского, как она зависит от творчества Моцарта, — начал он. — Мы живем ежедневно в пяти, в шести культурах, даже если не хотим этого делать. В памяти у нас, наверное, если не тысячи, то сотни явлений, мы не можем их забыть, потому что это слуховые, музыкальные образы. Этот тип глобализации я нахожу необходимым, никто и никогда не сможет объяснить мне и, я думаю, практически всем, кто работает в коллективах, которые я возглавляю, что «с завтрашнего дня Бах отменяется». Это бесполезная совершенно попытка, ее не надо обсуждать в таком составе, потому что любой ребенок где-то на подходе к 6–7 годам, наверное, тоже будет нашим сторонником».

    При этом худрук Мариинского и директор Большого театра отметил, что, с другой стороны, «можно говорить» о том, что «в России происходят явления, которые громадным числом россиян не очень хорошо воспринимаются».

    Мерилом возможности принятия явлений из других культур дирижер считает талант.

    «Я не сторонник отказываться от чего-либо интересного, и особенно талантливого, — подчеркнул он. — Мы воспринимаем национальные и интернациональные акции одинаково уважительно — как только они хотя бы попахивают человеческим талантом. За такую дружбу, за такую глобализацию я тоже голосую двумя руками».

    При этом талант, по мнению дирижера, остается ключевым критерием, когда аргументом выставляют патриотизм.

    «Я за то, чтобы я сам был окружен только патриотами, — заявил Гергиев. — С одним условием: я не могу предоставить им главную премьеру сезона только потому, что я люблю свою страну. И он любит. И тот любит. Ты докажи твоим талантом, что твой взгляд на мир неординарен, ярок, и он будет интересен в театре».

    Также о значимости мировой культуры и российской культуры именно в контексте культуры мировой говорил на той же дискуссии ПМЭФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    «Глобализм бывает вульгарный, когда считается, что музей — музей, если в нем есть магазин, а если нет магазина — он не музей, — такой глобализм кончился, — сразу провел границу Пиотровский. — Теперь у нас торжествует культурная независимость, культурный суверенитет. У него тоже свои особенности и проблемы, потому что и культурный суверенитет, который основан на традиционных ценностях и на исторической памяти, может быть основой и для дружбы, и основой для войны и убийств — абсолютно одинаково. Все это должно работать правильно и мирно, если мы понимаем, что это входит в состав мировой культуры. Не «глобализм», а понимание единства мировой культуры. Нашу культуру нельзя отменить не потому, что она хорошая. А потому что она — часть мировой культуры».

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    Комментарии 18

    VKuser17419822106 Июн 2024 в 23:01
    А что, есть такие, кто действительно считает, что западную культуру можно отменить решением Путина? И кем надо возомнить себя , чтобы уговаривать кого-то не отменять западную культуру? Культуру вообще разве можно отменить?
    +1−0
    28193887406 Июн 2024 в 22:58
    Неужто такой вопрос уже ребром стоит? Такое даже Сталину и Брежневу в голову вряд ли приходило ( я уж не упоминаю о Хрущеве, который действительно был мало культурным человеком).
    +1−0
    27946163906 Июн 2024 в 22:54
    Правильно! Один балет с Лениным и бревном всю западную культуру сможет заменить.
    +1−0
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