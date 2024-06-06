На газозаправочной станции в Армении произошёл взрыв

Сильный взрыв на одной из автозаправочных станций произошел недалеко от Еревана. Об этом проинформировала пресс-служба армянского МВД в четверг, 6 июня.



ЧП произошло на участке дороги Ереван — Севан, за взрывом последовал крупный пожар. На место происшествия выехали восемь пожарно-спасательных отрядов областного спасательного управления МВД, сообщил портал News.am.

