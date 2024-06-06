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    На газозаправочной станции в Армении произошёл взрыв

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    2 комментария

    Сильный взрыв на одной из автозаправочных станций произошел недалеко от Еревана. Об этом проинформировала пресс-служба армянского МВД в четверг, 6 июня.


    ЧП произошло на участке дороги Ереван — Севан, за взрывом последовал крупный пожар. На место происшествия выехали восемь пожарно-спасательных отрядов областного спасательного управления МВД, сообщил портал News.am.

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    По данным телеграм-канала Sputnik Армения, взрыв прогремел вблизи города Абовян.

    Позднее МВД дало сводку по пострадавшим в результате происшествия: по предоставленным данным, на дороге Ереван — Севан были госпитализированы пять человек.

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    Комментарии 2

    Antuan Rokanten07 Июн 2024 в 00:15
    Интересно, кто бы это мог сделать?
    +1−0
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