На газозаправочной станции в Армении произошёл взрыв

Сильный взрыв на одной из автозаправочных станций произошел недалеко от Еревана. Об этом проинформировала пресс-служба армянского МВД в четверг, 6 июня.
ЧП произошло на участке дороги Ереван — Севан, за взрывом последовал крупный пожар. На место происшествия выехали восемь пожарно-спасательных отрядов областного спасательного управления МВД, сообщил портал News.am.
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По данным телеграм-канала Sputnik Армения, взрыв прогремел вблизи города Абовян.
Позднее МВД дало сводку по пострадавшим в результате происшествия: по предоставленным данным, на дороге Ереван — Севан были госпитализированы пять человек.