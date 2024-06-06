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    Госдеп: США вводят санкции против грузинских чиновников и членов их семей

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    2 комментария

    Соединенные штаты Америки объявили о введении визовых санкций в отношении чиновников Грузии и членов их семей. Об этом 6 июня в ходе брифинга заявил официальный представитель американского государственного департамента Мэттью Миллер.

    По его словам, санкции затронут десятки граждан Грузии, и первая партия визовых ограничений направлена на членов партии «Грузинская мечта» в парламенте, правоохранителей и некоторых частных лиц. которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но не смогут въехать на территорию США.

    Мэттью Миллер добавил, что власти США по-прежнему надеются, что грузинские лидеры «пересмотрят свои действия» и вернутся к ранее обозначенным демократическим и евро-атлантическим устремлениям страны.

    Ранее по инициативе правящей партии «Грузинская мечта» в Грузии был принят и вступил в силу «закон об иноагентах», а после него в парламенте представили пакет из 19 законопроектов, направленный против нетрадиционных отношений и их пропаганды.

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    СанкцииВизы в СШАГрузия
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    Комментарии 2

    Maik506 Июн 2024 в 21:30
    Везде Миллеры гадят.
    +0−0
    28868534706 Июн 2024 в 21:28
    гегемон что то новое хотя бы придумал
    +0−0
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