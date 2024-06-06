Госдеп: США вводят санкции против грузинских чиновников и членов их семей

Соединенные штаты Америки объявили о введении визовых санкций в отношении чиновников Грузии и членов их семей. Об этом 6 июня в ходе брифинга заявил официальный представитель американского государственного департамента Мэттью Миллер.

По его словам, санкции затронут десятки граждан Грузии, и первая партия визовых ограничений направлена на членов партии «Грузинская мечта» в парламенте, правоохранителей и некоторых частных лиц. которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но не смогут въехать на территорию США.