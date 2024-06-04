В Грузии представили пакет законопроектов «О семейных ценностях». Он направлен против нетрадиционных отношений

Пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», состоящий из одного основного закона и 18 связанных с ним второстепенных, был представлен 4 июня в грузинском парламенте. Инициативу, продвигаемую парламентским большинством, которое составляет правящая партия «Грузинская мечта», презентовал спикер Шалва Папуашвили. Пакет законопроектов предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, законодательство об образовании и предполагает: — запрет однополых браков и усыновление/удочерение детей однополыми парами;

— запрет операций по смене пола;

— запрет обозначать в документах пол гражданина, отличный от «генетического пола»; — запрет пропаганды ЛГБТ в образовательных учреждениях, СМИ, литературе и кино (в частных или государственных телерадиокомпаниях и библиотеках, а также в выставочных залах);



— запрет митингов, собраний и демонстраций, направленных на пропаганду идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста и так далее.

17 мая, Всемирный день борьбы с гомофобией и трансфобией, в Грузии предлагается объявить на государственном уровне Днем святости семьи.