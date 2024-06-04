В Грузии представили пакет законопроектов «О семейных ценностях». Он направлен против нетрадиционных отношений

Пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», состоящий из одного основного закона и 18 связанных с ним второстепенных, был представлен 4 июня в грузинском парламенте. Инициативу, продвигаемую парламентским большинством, которое составляет правящая партия «Грузинская мечта», презентовал спикер Шалва Папуашвили.
Пакет законопроектов предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, законодательство об образовании и предполагает:
— запрет однополых браков и усыновление/удочерение детей однополыми парами;
— запрет операций по смене пола;
— запрет обозначать в документах пол гражданина, отличный от «генетического пола»;
— запрет пропаганды ЛГБТ в образовательных учреждениях, СМИ, литературе и кино (в частных или государственных телерадиокомпаниях и библиотеках, а также в выставочных залах);
— запрет митингов, собраний и демонстраций, направленных на пропаганду идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста и так далее.
17 мая, Всемирный день борьбы с гомофобией и трансфобией, в Грузии предлагается объявить на государственном уровне Днем святости семьи.
Законопроект будет рассмотрен в ходе текущей весенней сессии и принят в первом чтении, а в осеннюю сессию будет принят во втором и третьем чтениях.
Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, и он вступил в силу.
* — в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.