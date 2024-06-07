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    ПМЭФ 2024

    Смольный и структура «Росатома» подписали соглашение о сотрудничестве

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    Правительство Петербурга и машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» «АЭМ-технологии» 7 июня подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроектов, передает корреспондент «Фонтанки» с полей Петербургского экономического форума.

    Подписи под соглашением поставили губернатор Александр Беглов и гендиректор «АЭМ-Технологий» Игорь Котов.

    Котов рассказал, что компания в Петербурге с 2022 года, и за это время площадка нарастила мощности практически на 30%.

    «Программа, которую мы сегодня подписываем, — порядка 14 миллиардов [рублей] будут вложены в модернизацию производства, в расширение», — сказал глава «АЭМ-Технологий».

    В мае филиал «АЭМ-Технологий» («АЭМ-Спецсталь») запустил в Колпино производство заготовок для первого реактора новой очереди венгерской атомной электростанции «Пакш-2», писал «Коммерсантъ».

    Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале сообщал, что компания является одним из крупнейших заемщиков Фонда развития промышленности Петербурга. «700 миллионов рублей заемных средств пошли на приобретение современного металлорежущего оборудования высокой точности», — рассказывал чиновник.

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