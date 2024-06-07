Смольный и структура «Росатома» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Петербурга и машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» «АЭМ-технологии» 7 июня подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроектов, передает корреспондент «Фонтанки» с полей Петербургского экономического форума.
Подписи под соглашением поставили губернатор Александр Беглов и гендиректор «АЭМ-Технологий» Игорь Котов.
Котов рассказал, что компания в Петербурге с 2022 года, и за это время площадка нарастила мощности практически на 30%.
«Программа, которую мы сегодня подписываем, — порядка
В мае филиал «АЭМ-Технологий» («АЭМ-Спецсталь») запустил в Колпино производство заготовок для первого реактора новой очереди венгерской атомной электростанции «Пакш-2», писал «Коммерсантъ».
Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале сообщал, что компания является одним из крупнейших заемщиков Фонда развития промышленности Петербурга. «