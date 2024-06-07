Подозреваемый в убийстве скейтера в Москве впал в кому. Допросить его не успели

Подозреваемый в убийстве на почве ревности на западе Москвы Андрей Демин впал в кому. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Он находится в коме», - сказал собеседник агентства.
Накануне Демину провели операцию, врачи оценили его состояние как тяжелое, допросить его не было возможности.
В четверг днем на улице Алексея Свиридова был застрелен 34-летний Константин Балишанский. Киллер сперва ранил жертву, а затем произвел контрольные выстрелы. Следственно-оперативная группа нашла на месте не менее шести гильз.
При задержании предполагаемый стрелок был ранен. Версия о заказном убийстве не подтверждается. Предположительно, причиной громкого убийства мог стать конфликт на фоне личностных разногласий. По данным MSK1, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), статье 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). По первой статье задержанному грозит до 15 лет тюрьмы, а по второй — до пяти лет. При обыске в квартире предполагаемого стрелка нашли магазины от автомата Калашникова, военное обмундирование и старые вещи.
Что известно о погибшем, «Фонтанка» собрала здесь.