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    Подозреваемый в убийстве скейтера в Москве впал в кому. Допросить его не успели

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    1 комментарий

    Подозреваемый в убийстве на почве ревности на западе Москвы Андрей Демин впал в кому. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

    «Он находится в коме», - сказал собеседник агентства.

    Накануне Демину провели операцию, врачи оценили его состояние как тяжелое, допросить его не было возможности.

    В четверг днем на улице Алексея Свиридова был застрелен 34-летний Константин Балишанский. Киллер сперва ранил жертву, а затем произвел контрольные выстрелы. Следственно-оперативная группа нашла на месте не менее шести гильз.

    При задержании предполагаемый стрелок был ранен. Версия о заказном убийстве не подтверждается. Предположительно, причиной громкого убийства мог стать конфликт на фоне личностных разногласий. По данным MSK1, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), статье 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). По первой статье задержанному грозит до 15 лет тюрьмы, а по второй — до пяти лет. При обыске в квартире предполагаемого стрелка нашли магазины от автомата Калашникова, военное обмундирование и старые вещи.

    Что известно о погибшем, «Фонтанка» собрала здесь.

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    Комментарии 1

    Ankor07 Июн 2024 в 10:38
    Так запросто, с помощью калаша, решать бытовые конфликты? И где он его взял?
    "В любом военторге купил" ©
    +0−0
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