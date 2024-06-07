Подозреваемый в убийстве скейтера в Москве впал в кому. Допросить его не успели

Подозреваемый в убийстве на почве ревности на западе Москвы Андрей Демин впал в кому. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.



«Он находится в коме», - сказал собеседник агентства.



Накануне Демину провели операцию, врачи оценили его состояние как тяжелое, допросить его не было возможности.



В четверг днем на улице Алексея Свиридова был застрелен 34-летний Константин Балишанский. Киллер сперва ранил жертву, а затем произвел контрольные выстрелы. Следственно-оперативная группа нашла на месте не менее шести гильз.