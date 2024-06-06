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    Подозреваемого в убийстве скейтера в Москве прооперировали после перестрелки с полицией. Допросить его пока невозможно

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    Подозреваемому в убийстве на почве ревности на западе Москвы Андрею Демину провели операцию. В настоящее время нет возможности его допросить. Подробности 6 июня сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Мужчина продолжит находиться в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое. «Ему оказывается медицинская помощь. Как только позволит состояние, с ним начнут проводить следственные действия», — сказал собеседник агентства.

    При задержании предполагаемый убийца был ранен в ходе перестрелки с полицией. Версия о заказном характере преступления не подтверждается, предположительно причиной мог стать конфликт на фоне личностных разногласий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и по ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»). По первой статье задержанному грозит до 15 лет тюрьмы, а по второй — до пяти лет. При обыске в квартире нашли магазины от автомата Калашникова, военное обмундирование и старые вещи.

    Что известно о погибшем, «Фонтанка» собрала здесь.

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