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    27 июня — круглый стол: «Еще одна маркировка для ювелиров: необходимость или проблема для отрасли?»

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    С 1 сентября 2024 года вся ювелирная продукция из золота и драгоценных камней должна иметь физическую маркировку непосредственно на ювелирном изделии, включая все остатки товарной продукции. Для ювелирной отрасли это очередное потрясение после отмены упрощенной системы налогообложения с 1 января 2023 года.

    Ювелиры говорят, что все изделия и так имеют пробу, которая ставится пробирной палатой, а также бирку с УИНом и DataMatrix кодом. Нанесение же еще дополнительной метки на остатки, по их мнению, займет много времени. В апреле 2024 года Минфин предложил отложить введение обязательной физической маркировки остатков еще на год, но пока этот документ официально не утвержден, а ювелиры — волнуются. Обсудим на круглом столе, что происходит сейчас в ювелирной отрасли и почему ее все время стараются дополнительно зарегулировать.

    Вопросы для обсуждения:

    • Какие цели преследует введение дополнительной маркировки ювелирных изделий?
    • Как дополнительная маркировка повлияет на стоимость продукции для конечного потребителя?
    • Каковы затраты и сложности, связанные с внедрением новой системы маркировки?
    • Какие меры поддержки могут быть предложены ювелирной отрасли в связи с введением дополнительной маркировки?
    • Насколько эффективно работает существующая система контроля качества и подлинности ювелирных изделий?
    • Может ли дополнительная маркировка способствовать борьбе с контрафактом и фальсификацией ювелирных изделий?
    • Какие альтернативные решения могут предложить участники круглого стола для обеспечения контроля за оборотом ювелирных изделий без введения дополнительной маркировки?
    • Достаточно ли времени отсрочки введения обязательной физической маркировки остатков, предлагаемой Минфином?
    • Как участники рынка оценивают перспективы развития ювелирной отрасли после введения дополнительной маркировки?
    • Какие рекомендации можно дать государству и участникам рынка для минимизации негативных последствий введения дополнительной маркировки для ювелирной отрасли?

    К участию приглашаются: производители ювелирных изделий, ассоциации производителей ювелирных изделий.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 27 июня 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63

    План мероприятий

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