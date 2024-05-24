27 июня — круглый стол: «Еще одна маркировка для ювелиров: необходимость или проблема для отрасли?»

С 1 сентября 2024 года вся ювелирная продукция из золота и драгоценных камней должна иметь физическую маркировку непосредственно на ювелирном изделии, включая все остатки товарной продукции. Для ювелирной отрасли это очередное потрясение после отмены упрощенной системы налогообложения с 1 января 2023 года.

Ювелиры говорят, что все изделия и так имеют пробу, которая ставится пробирной палатой, а также бирку с УИНом и DataMatrix кодом. Нанесение же еще дополнительной метки на остатки, по их мнению, займет много времени. В апреле 2024 года Минфин предложил отложить введение обязательной физической маркировки остатков еще на год, но пока этот документ официально не утвержден, а ювелиры — волнуются. Обсудим на круглом столе, что происходит сейчас в ювелирной отрасли и почему ее все время стараются дополнительно зарегулировать.