Число пострадавших в вахтовом «Урале» превысило 30 человек. Это не первое ДТП, связанное с рудником

Число пострадавших в ДТП с вахтовым «Уралом» в Забайкалье выросло, по данным Минздрава, до 32 человек. 27 пострадавших доставлены в Могочинскую ЦРБ, пятерых сейчас обследуют. Число погибших остается прежним — трое.
Следком Забайкалья
Следком Забайкалья
Трое, по информации портала CHITA.RU, находятся в тяжелом состоянии. Издание сообщало, что шесть человек получили медицинскую помощь на месте.
ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 7 июня около 7:45 на технологической дороге в Могочинском районе Забайкалья. По предварительным данным CHITA.RU, в автобусе, принадлежащем руднику Александровский, находились 28 человек. Водитель не справился с управлением, и машина упала в кювет.
Рудником Александровский владеет якутская горно-рудная компания «Западная», его основной вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Это не первое серьёзное ДТП, связанное с предприятием. В декабре 2021 года самосвал, двигавшийся по отвалу пород на руднике, скатился с насыпи карьера с высоты