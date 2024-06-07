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    Число пострадавших в вахтовом «Урале» превысило 30 человек. Это не первое ДТП, связанное с рудником

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    Число пострадавших в ДТП с вахтовым «Уралом» в Забайкалье выросло, по данным Минздрава, до 32 человек. 27 пострадавших доставлены в Могочинскую ЦРБ, пятерых сейчас обследуют. Число погибших остается прежним — трое.

    Следком Забайкалья

    Следком Забайкалья

    Трое, по информации портала CHITA.RU, находятся в тяжелом состоянии. Издание сообщало, что шесть человек получили медицинскую помощь на месте.

    Фото: прокуратура Забайкальского края
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    ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 7 июня около 7:45 на технологической дороге в Могочинском районе Забайкалья. По предварительным данным CHITA.RU, в автобусе, принадлежащем руднику Александровский, находились 28 человек. Водитель не справился с управлением, и машина упала в кювет.

    Рудником Александровский владеет якутская горно-рудная компания «Западная», его основной вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Это не первое серьёзное ДТП, связанное с предприятием. В декабре 2021 года самосвал, двигавшийся по отвалу пород на руднике, скатился с насыпи карьера с высоты 60 метров и перевернулся, водитель погиб, напоминает издание.

    Фото: прокуратура Забайкальского края

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