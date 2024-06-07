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    ПМЭФ 2024

    ВТБ и Смольный договорились построить новый концертный зал и внедрить оплату лицом в метро

    2106
    13 комментариев

    Правительство Петербурга и банк ВТБ 7 июня на площадке ПМЭФ заключили два соглашения. Первое — о строительстве нового концертного зала для оперы и балета. Второе — о намерениях развивать платежные сервисы в общественном транспорте.

    «ВТБ — наш главный партнер, стратегический партнер, который много делает для развития города, в том числе для театров, музеев. ВТБ построит большой новый современный концертный зал на свои средства», — сказал во время церемонии подписания Александр Беглов.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    Земельный участок для строительства концертного зала пока не выбрали, утверждают подписанты. Но «Фонтанка» знает, что, предположительно, он должен появиться на Ново-Адмиралтейском острове и будет предназначен для коллектива Теодора Курентзиса.

    Предполагается, что объект будет в себя включать два зала: большой и малый. Большой сконструируют таким образом, чтобы можно было трансформировать сцену для балета и оперы.

    «У меня часто спрашивают: каков для меня вкус этого города. У меня не вкус, у меня звук. Город полон музыки, здесь прекрасные музыканты. Петербург по достоинству носит звание культурной столицы, и мы готовы внести в это свой вклад», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

    Кроме этого, Смольный и ВТБ планируют вместе развивать платежные сервисы на общественном транспорте. Будет запущен пилотный проект по внедрению биометрической системы оплаты проезда в метро. ВТБ обеспечит пассажирам возможность заплатить за поездки лицом на нескольких станциях метрополитена. После наблюдения за результатами городское правительство примет решение, будет ли эта технология масштабирована.

    Во время предварительных обсуждений проекта среди пилотных локаций называли станцию «Приморская». В первую очередь петербургских чиновников интересует применение биометрии при контроле именных льготных билетов — чтобы избежать мошенничества.

    Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз. Его проводят в КВЦ «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня. Запланированы 150 сессий, на которых обсуждается место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 13

    Андрей_спб07 Июн 2024 в 10:31
    А они не хотят узнать, что нужно жителям города?
    +0−0
    Local07 Июн 2024 в 10:28
    Насколько широко распространено мошенничество с именными проездными, каков материальный урон Метрополитена? Сопоставимы ли суммы затрат на внедрение новации с этими потерями?
    +1−0
    nekto8707 Июн 2024 в 10:17
    "У меня часто спрашивают: каков для меня вкус этого города. У меня не вкус, у меня звук."-для тебя костин, это прежде всего вкус БАБЛА из бюджет города, те- денег налогоплательщиков, которых биглов и не спрашивает куда и КАК тратить. костин крышует усатого, а расплачиваются горожане за всякие хотелки не нужные.
    +3−0
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