ВТБ и Смольный договорились построить новый концертный зал и внедрить оплату лицом в метро

Правительство Петербурга и банк ВТБ 7 июня на площадке ПМЭФ заключили два соглашения. Первое — о строительстве нового концертного зала для оперы и балета. Второе — о намерениях развивать платежные сервисы в общественном транспорте.

«ВТБ — наш главный партнер, стратегический партнер, который много делает для развития города, в том числе для театров, музеев. ВТБ построит большой новый современный концертный зал на свои средства», — сказал во время церемонии подписания Александр Беглов.



Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Земельный участок для строительства концертного зала пока не выбрали, утверждают подписанты. Но «Фонтанка» знает, что, предположительно, он должен появиться на Ново-Адмиралтейском острове и будет предназначен для коллектива Теодора Курентзиса.

Предполагается, что объект будет в себя включать два зала: большой и малый. Большой сконструируют таким образом, чтобы можно было трансформировать сцену для балета и оперы.

«У меня часто спрашивают: каков для меня вкус этого города. У меня не вкус, у меня звук. Город полон музыки, здесь прекрасные музыканты. Петербург по достоинству носит звание культурной столицы, и мы готовы внести в это свой вклад», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.



Кроме этого, Смольный и ВТБ планируют вместе развивать платежные сервисы на общественном транспорте. Будет запущен пилотный проект по внедрению биометрической системы оплаты проезда в метро. ВТБ обеспечит пассажирам возможность заплатить за поездки лицом на нескольких станциях метрополитена. После наблюдения за результатами городское правительство примет решение, будет ли эта технология масштабирована.



Во время предварительных обсуждений проекта среди пилотных локаций называли станцию «Приморская». В первую очередь петербургских чиновников интересует применение биометрии при контроле именных льготных билетов — чтобы избежать мошенничества.



Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз . Его проводят в КВЦ «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня. Запланированы 150 сессий, на которых обсуждается место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу.

