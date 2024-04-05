Открой личико. Зачем в петербургском метро затеяли оплату проезда через Face Pay

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В Петербурге готовятся тестировать систему Face Pay для оплаты проезда в метро. Осталось найти тех, кто добровольно поделится своим портретом и маршрутом.



О том, что в этом году начнется тестирование, сообщают чиновники и сам метрополитен. Уже известно, что пробовать начнут на загруженных станциях, ранее звучало название «Приморская». Но пока это больше похоже на имиджевый проект, чем на действительно эффективный способ избавиться от очередей на входе.



Кому это нужно

Можно констатировать, что всё произойдет небыстро и итог не гарантирован. «В метрополитене планируется в перспективе использовать технологию оплаты проезда с использованием биометрии. В настоящее время метрополитен взаимодействует с технологическими партнерами по вопросу запуска пилотного проекта. В 2024 году (не ранее 2 квартала) на 1–3 станциях метрополитена будет проводиться опробование этой технологии», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе подземки.



Обычно пилотный проект — это преамбула к масштабированию технологии, но в этом случае, кажется, никто обещаний не дает. «В ходе пилотного проекта предстоит оценить скорость работы оплаты по биометрии, выстроить клиентский путь, обеспечить надежность и отказоустойчивость системы, оценить влияние на работу сопутствующих факторов, например освещения. Планируем, что проекты продлятся до 2025 года, после чего будет приниматься решение о тиражировании технологии на станциях метрополитена», — говорят на предприятии.



В Москве технология Face Pay, позволяющая платить при помощи распознавания лица, заработала на всех станциях метро в 2021 году, тестировали ее с 2019-го. Всё происходит через приложение «Метро Москвы», где фотографию, сделанную, к примеру, с телефона, привязывают к банковской карте и карте «Тройка». Камеры для распознавания находятся на специальных турникетах, отмеченных наклейкой на полу.

Главный вопрос — целеполагание. Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал «Фонтанке», что, по его мнению, наиболее перспективная область применения Face Pay — это льготные именные проездные билеты. «Личные данные их обладателей и так фиксируются эмитентом, то есть Организатором перевозок и метрополитеном, — говорит он. — Это не биометрия, конечно, но тоже способ сличить пассажира и подлинного владельца билета. По сути, «оплата лицом» будет просто более оперативным способом это сделать и в некотором смысле заменит внимательный взгляд женщины из кабинки у эскалатора».



Заммэра Москвы Максим Ликсутов в 2021-м прогнозировал, что за 2–3 года доля постоянных пользователей Face Pay дойдет до 10–15%. Количество зарегистрировавшихся в системе людей и тех, кто действительно «платит лицом» регулярно, — это разные величины. В 2022 году Face Pay воспользовались 32 млн раз, сообщал «Интерфакс», при общем количестве поездок свыше 2 млрд . К середине 2023-го Ликсутов говорил, что « 320 тыс. пассажиров уже пользуются этой биометрией каждый день».

По мнению Валентина Енокаева, люди не особенно горят желанием оплачивать с помощью биометрии разовые поездки по банковской карте или единому электронному билету: «Это трек вашего перемещения, далеко не все хотят его оставлять. В Петербурге пассажиры метро совершенно очевидно привыкли к «Подорожнику», переломить эту привычку будет сложно, да и незачем это делать».



Кто это будет делать

Пассажиропоток в Петербурге примерно втрое ниже, чем в Москве. Структура по способам оплаты проезда на общественном транспорте такая: примерно по 40% — «Подорожник» и различные льготные билеты, 15,5% — банковские карты, остальное — наличные и льготники Ленобласти. Несмотря на то, что радикального роста «банковской» оплаты не происходит, именно банки, по данным «Фонтанки», сейчас предлагают свои системы распознавания лиц для тестирования. «Расчет стоимости оснащения всех станций устройствами для работы с биометрией и стоимости сопровождения данного проекта будет проведен после подведения итогов пилотных проектов и выбора технологического решения», — комментируют в метрополитене.



В Москве система реализована на основе технологического решения VisionLabs, «дочки» МТС. В презентации компании говорится, что на всю цепочку — распознавания и оплаты — уходит не более 3 секунд . Быстро это или медленно — сложно сказать, всё зависит от доли таких плательщиков. «Фонтанка» рассказывала, что творится на загруженных станциях в Петербурге, когда там становится слишком много желающих оплатить проезд на турникете для банковских карт, которые тоже затрачивают на запрос несколько секунд.



Корректность распознавания лиц в некоторых системах может составлять 82%, а если убрать административные сбои — до 90%, говорят собеседники «Фонтанки», которые принимают участие в обсуждении петербургского проекта. При этом VisionLabs отчитывается всего о 0,3% «ошибок ложного несовпадения при верификации» на его камерах.



Максим Ликсутов писал, что уверен в безопасности системы по некоторым причинам: хранением данных занимается российский банк, операции обрабатываются в НСПК, серверы стоят в России, у Face Pay банковский уровень защиты и лицо «украсть» невозможно. Очевидно, кого-то это убедило даже на фоне регулярных утечек из, казалось, защищенных баз данных, включая банковские.



Впрочем, петербургский проект в любом случае будет отличаться от московского. Дело в том, что столица запустила Face Pay в иной правовой реальности — до принятия закона о Единой биометрической системе, который подписали в конце 2022 года. Согласно ему, именно в этой системе должно происходить хранение и аутентификация человека. Сама система была создана за несколько лет до этого, но ее деятельность и обязательность использования не регламентировались. Теперь обработка биометрических данных вне ЕБС запрещена. Оператором системы является «Центр биометрических технологий»; при подписании соответствующего указа президента отдельно указывалось, что 49% в компании принадлежат «Ростелекому», 26% — Росимуществу. Остальное рекомендовали взять на себя Центробанку.



И, наконец, с названием Face Рay, видимо, в Петербурге будет сложно. Московский метрополитен в свое время подал три заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака. Две из них утвердили: изображение фигуры человека в квадратных скобках, которым отмечают турникеты, и надпись Face Pay, с логотипом столичного метро. А вот словесный знак — Face Рay черным по белому без дополнительных деталей — регистрировать отказались. Как сообщают «Ведомости», сейчас московская подземка оспаривает это решение.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»