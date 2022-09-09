Иногда покидай «Парнас». Откуда толпы на конечных станциях петербургского метро



Пассажиропоток метро, который качается по амплитуде от ковида до начала учебного года, обманул ожидания чиновников не единожды. Вкупе с задумчивыми турникетами это не могло не вылиться в толпы на станциях.



Читатели «Фонтанки» с началом осени все чаще сообщают о столпотворениях при входе на конечных станциях метро. Реагировать приходится и самой подземке, и курирующим чиновникам. Пассажиропоток сначала просел сверх всяких ожиданий, а затем резко восстановился к показателям, которые были до пандемии.



«Метро «Парнас», ежедневная картина в 8:20 начиная с 1.09, — классическое сообщение для последних дней. — Чтобы попасть на станцию, нужно отстоять очередь в 5 минут (это если проходить по «Подорожнику»). Если проход запланирован по банковской карте, придется отстоять дольше — так как всего 3 турникета принимают карты». Ну а дальше жалобы похожи, можно подставлять любое название станции на выбор: хочешь — «Парнас», хочешь — «Комендантский проспект», хочешь — «Улица Дыбенко».



Фото: читателя «Фонтанки» Михаила Фото: читательницы «Фонтанки» Олеси Поделиться Поделиться









Напряженный трафик в метро по утрам — это не новость. Но в данном случае все же слишком была заметна динамика, чтобы обойтись классическим тезисом — мол, надо сперва транспорт провести, а потом человейники строить. «Организатор перевозок» признал, что с 1 сентября в общественном транспорте Санкт-Петербурга зафиксирован рост числа пассажиров, но назвал это закономерным — школьники, студенты, отпускники. В итоге, если кто просил «верните мой 2019-й», он может быть доволен хотя бы в подземке.



«Фонтанка» рассказывала, как сам метрополитен сначала прогнозировал пассажиропоток на 2022-й, а потом корректировал его. От 762 млн пассажиров 2019 года сперва оптимистично отняли всего 4%, решив, что ковид с его 15-процентным снижением уже отступает, и заложили на текущий год 732 млн. Летом прикинули, что погорячились и падения на 14,6% все же не избежать, так что в качестве ожидаемого потока выбрали уже 651 млн человек.



Как заявил председатель комтранса Валентин Енокаев в ходе нулевых чтений проекта бюджета, по факту пассажиропоток даже в отсутствие коронавирусных ограничений просаживается, так как за время карантина люди меняют привычки, переходят на удаленку и предпочитают не пользоваться общественным транспортом. Его заместитель Олег Матвеев уточнил, что на сентябрь снижение к 2019-му составляло 10%, но среднегодовой показатель все же стремится к 15%.



Судя по всему, теперь и этот прогноз придется менять, потому что как только появились сообщения о толпах, «Организатор перевозок сообщил, что пассажиропоток восстановился до показателей 2019-го.



По данным «Фонтанки», на «Улице Дыбенко» и «Парнасе» это случилось еще в мае. Тогда метрополитен фиксировал: число пассажиров превышает допандемийное на 0,36% и 3,09% соответственно. Вестибюль «Парнаса» был загружен уже на 102,8%, «Улицы Дыбенко» — на 97%. Причины понятны: массовое жилое строительство и наземная маршрутная сеть, ориентированная на подвоз к метро.



Если конкретно считать по «Парнасу», а по данным «Фонтанки», транспортный блок это делал, получается следующая картина: станция с нынешним числом турникетов пропускает 9,6 тысячи человек в час без пробок. Понятно, что большую часть дня такой нагрузки нет, в выходные — тем более. Но по рабочим дням на станцию три года назад проходило 38,6 тысячи человек в сутки, а в 2020-м — на 6,2% больше, то есть 40,9 тысячи.



В начале этого сентября посчитали, сколько заходит на «Парнас» с 8 утра до 8:15 — получилось 2 467 человек. Умножили на 4, получили 9 868 человек в час — это если безумная 15-минутка продлится дольше, то есть на 2,8% больше расчетной нагрузки. В то же время метрополитен отмечает, что пик длится именно четверть часа.



Второй фактор, о котором накануне сообщили в метро: оплата банковскими картами. «Фонтанка» подробно рассказывала, как распределяются по пассажиропотоку жетоны, длительные проездные, единый электронный билет и банковские карты. Доля последних неудержимо растет — с 4,1% до 21,4% за три года.



Фото: ГУП «Петербургский метрополитен» Поделиться Поделиться





Но это в среднем по больнице. На самом деле еще весной, когда общая доля банковских карт по метро составляла 16%, на «Улице Дыбенко» и «Парнасе» она же была 22,2%. По данным «Фонтанки», тогда метро обращало внимание на эту специфику районов массовой жилой застройки, граничащих с Ленобластью. Но вообще-то переток в сторону этого способа оплаты — это прямое следствие и в некотором роде цель Смольного, который заведомо сделал более выгодным проезд по «Миру» и «Единой карте петербуржца».



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И дальше, по расчетам метро, будет примерно так же.



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Чем это чревато, «Организатор перевозок» объяснял: «Если для получения информации о балансе электронного билета «Подорожник» устройству достаточно несколько долей секунды, то для получения данных о наличии денежных средств на банковской карте требуется больше времени. Полторы-две секунды устройство тратит на запрос в финансовое учреждение, изготовившее карту». Эти секунды и складываются в заторы во время часов пик.



Собственно, и решать проблему транспортный блок намерен, устраняя два этих фактора. Нет, тарифы по ЕКП не станут задирать выше стоимости жетона. Но для увеличения пропускной способности станций поставят для начала больше турникетов, и эти планы, по данным «Фонтанки», тоже были готовы уже в мае. На «Парнасе» — увеличат число устройств до 10, что позволит без напряга пропускать не 9,6 тысячи человек в час, а 12 тысяч. Конкурс на 5,2 млн рублей объявили буквально на этой неделе.



На «Улице Дыбенко» цель была 14 турникетов и нормальный пропуск 16,8 тысячи вместо 14,4 тысячи. Судя по тому, что июльский контракт на 5,3 млн исполнен, работы завершены. К слову, в работе контракт по «Новочеркасской».



О том, что Смольный собирается массово обновить аппаратуру на станциях метро, говорилось еще в прошлом году. Тогда это увязывали скорее с появлением разовых билетов на проезд с QR-кодами и необходимостью научить метро их считывать. Но в целом речь шла о ковровой установке так называемых УТ — «универсальных турникетов, которые принимают оплату как банковскими картами — в том числе с приложениями «Мир» и ЕКП, так и с электронными проездными. Контракт на 107 млн рублей по модернизации УТ на станциях был заключен еще зимой.



Оснащение турникетов банковским оборудованием позволит равномерно распределить поток между ними, чтобы пробка не образовывалась вокруг избранных. Сейчас на том же «Парнасе» это первый, седьмой и восьмой.

В пресс-службе «Петербургского метрополитена» «Фонтанке» уточнили, что всего в подземке 710 УТ, более 300 из которых принимают оплату по банковским картам. До конца года их число должно вырасти до 440, закончат оборудование турникетов в 2023-м.



Помимо этого, надо ускорить «банковские» турникеты. Их модернизировали и раньше, весной переводили на новый тип устройств чтения-записи бесконтактных карт. Сейчас, по информации «Фонтанки», тестируют новую версию софта, которая позволит сократить время обработки «Единой карты петербуржца» с 2,7 до 1,7 секунды.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»