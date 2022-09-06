Такого не было несколько месяцев. Улицы Петербурга «покраснели», в метро тоже пробки

Загруженность дорог Петербурга 6 сентября к 8:42 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Такого не было с весны. Летом в это время обычно бывает 4 балла, осенью — 6.
Многокилометровые пробки собрались на многих магистралях. На Московском шоссе движение затормозило смертельное ДТП.
С заторами сталкиваются и пассажиры метро. Например, рассказывает читательница «Фонтанки» Олеся, на «Парнасе» с 1 сентября, чтобы попасть на станцию, нужно отстоять очередь, потеряв 5 минут, — это если проходить по подорожнику. А если пассажир платит банковской картой, придется стоять дольше, так как карты принимают всего три турникета.
Читательница Анна тоже жалуется: «На станции метрополитена «Парнас» работают только три турникета по приёму Единой карты петербуржца и банковских карт, хотя всё турникеты новые! Ежедневно на вход в метро очереди по 20–30 минут».