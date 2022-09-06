    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, зап

    767мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.9eur60.14
    22 года Ивану СафроновуПервые уроки "о важном"Смерть на КлючевскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Такого не было несколько месяцев. Улицы Петербурга «покраснели», в метро тоже пробки

    9565
    22 комментария

    Загруженность дорог Петербурга 6 сентября к 8:42 достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Такого не было с весны. Летом в это время обычно бывает 4 балла, осенью — 6.

    ПоделитьсяПоделиться

    Многокилометровые пробки собрались на многих магистралях. На Московском шоссе движение затормозило смертельное ДТП.

    С заторами сталкиваются и пассажиры метро. Например, рассказывает читательница «Фонтанки» Олеся, на «Парнасе» с 1 сентября, чтобы попасть на станцию, нужно отстоять очередь, потеряв 5 минут, — это если проходить по подорожнику. А если пассажир платит банковской картой, придется стоять дольше, так как карты принимают всего три турникета.

    ПоделитьсяПоделиться

    Читательница Анна тоже жалуется: «На станции метрополитена «Парнас» работают только три турникета по приёму Единой карты петербуржца и банковских карт, хотя всё турникеты новые! Ежедневно на вход в метро очереди по 20–30 минут».

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close