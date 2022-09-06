На Московском шоссе ДТП с погибшим собрало пробку в сторону Петербурга

Серьезная авария произошла утром 6 сентября на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Судя по фото, дорогу не поделили «Лада Веста» и «Газель». Первая от удара перевернулась, на асфальте лежит накрытое тело. Обе полосы движения перекрыты. Сервис «Яндекс. Карты» показывает глухой затор на 4 километра в сторону Петербурга.
Как пишут заложники ситуации, автобусы, маршрут которых проходил по Московскому шоссе, выбирают обходной путь по Софийской улице.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.