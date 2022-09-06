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    На Московском шоссе ДТП с погибшим собрало пробку в сторону Петербурга

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    3 комментария

    Серьезная авария произошла утром 6 сентября на Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Судя по фото, дорогу не поделили «Лада Веста» и «Газель». Первая от удара перевернулась, на асфальте лежит накрытое тело. Обе полосы движения перекрыты. Сервис «Яндекс. Карты» показывает глухой затор на 4 километра в сторону Петербурга.

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    Как пишут заложники ситуации, автобусы, маршрут которых проходил по Московскому шоссе, выбирают обходной путь по Софийской улице.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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