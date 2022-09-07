Смольный объяснил столпотворение в метро и на остановках Петербурга

Петербургские автобусы готовили к осеннему пассажирскому буму заранее и продолжают сейчас, хотя результаты заметны не везде. Очереди в метро же собирают секундные задержки при оплате картами, рассказали «Фонтанке» в «Организаторе перевозок» 7 сентября.
С 1 сентября на общественном транспорте Петербурга зафиксировали традиционный рост пассажиропотока за счет школьников, студентов и вернувшихся из отпусков горожан, отметили в ведомстве. Транспорт начали готовить к этому еще с конца лета: с 22 августа по 2 сентября усилили в общей сложности 20 автобусных маршрутов. Среди них был и № 127/127М к Арцеуловской аллее. Однако, судя по фотографиям, присланным читателем, на всех желающих автобусов все равно не хватило и на остановке «Арцеуловская аллея» в конце Комендантского проспекта этим утром собралась огромная очередь.
С конца августа усилили также маршруты № 34 в Шушары, № 8 в Уткину Заводь, № 226 к проспекту Героев, № 145Б в Красное Село и другие. Некоторые маршруты то же ждет и в сентябре. Например, с 7 сентября добавили автобусов маршрутам № 103 и № 204 в направлении Петергофа и Ломоносова.
Проблемы у пассажиров с начала осени возникли и с попаданием в метро на конечных станциях, в частности на «Парнасе». В «Организаторе перевозок» это объяснили особенностями работы системы считывания платёжных карт. Если информацию о балансе на «Подорожнике» турникет получает за доли секунды, так как она хранится у транспортников, то с банковской картой нужны 1,5–2 секунды на запрос банку. А поскольку карты «МИР» и «Единая карта петербуржца» позволяют существенно экономить в метро, все больше желающих платить именно ими. «И поэтому эти лишние полторы-две секунды, потраченные на каждого пассажира, становятся причиной скопления пассажиров», — добавили там.
Для решения проблемы планируют увеличить количество турникетов на станциях и модернизировать их программное обеспечение совместно с банками, чтобы они работали быстрее. В ведомстве рассчитывают, что большее количество турникетов увеличит пропускную способность вестибюля станции «Парнас» с 9 до 12 тысяч пассажиров в час.