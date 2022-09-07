Смольный объяснил столпотворение в метро и на остановках Петербурга

Петербургские автобусы готовили к осеннему пассажирскому буму заранее и продолжают сейчас, хотя результаты заметны не везде. Очереди в метро же собирают секундные задержки при оплате картами, рассказали «Фонтанке» в «Организаторе перевозок» 7 сентября.

С 1 сентября на общественном транспорте Петербурга зафиксировали традиционный рост пассажиропотока за счет школьников, студентов и вернувшихся из отпусков горожан, отметили в ведомстве. Транспорт начали готовить к этому еще с конца лета: с 22 августа по 2 сентября усилили в общей сложности 20 автобусных маршрутов. Среди них был и № 127/127М к Арцеуловской аллее. Однако, судя по фотографиям, присланным читателем, на всех желающих автобусов все равно не хватило и на остановке «Арцеуловская аллея» в конце Комендантского проспекта этим утром собралась огромная очередь.