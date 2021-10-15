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Платить «лицом» теперь можно на всех станциях московского метро

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Пассажиры московского метро теперь могут оплачивать проезд с помощью системы распознавания лиц: на всех станциях 15 октября заработал сервис Face Pay.

«По поручению мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире. Подчеркну, что Face Pay — это лишь еще один способ оплаты проезда. Подключение к сервису добровольное, только если пассажир посчитает этот способ оплаты удобным для себя. Другие способы оплаты никуда не денутся», — приводится комментарий столичного замглавы по вопросам транспорта Максима Ликсутова на официальном сайте мэра.

Чтобы проехать на метро, пользователю сервиса не нужны ни проездной, ни карта, ни смартфон. Надо только посмотреть на камеру на турникете, которая считывает биометрический ключ. Чтобы система знала вас в лицо, нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к Face Pay через приложение «Метро Москвы». Турникеты с камерами отмечены наклейками на полу. Деньги списываются автоматически.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/97579073/
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«Вам не нужно прикасаться ни к смартфону, ни к каким-либо другим поверхностям. Это очень удобно. По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года 10–15 процентов пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет», — отметил Ликсутов.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/97579073/

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Комментарии (8)

SERGEY111
Тоже мне инновация - в кабаках уже давно применяется такая оплата , ну если вдруг окажется что денег нету .
Sergik7
Ученые Гаити установили, что лицо после ковида меняется раз в год.
265056402
программистам весело) пишешь каку-то фигню, и её внедряют, чтобы блеснуть достижением. А потом ещё куча всяких спецов по безопасности будут искать ошибки, подделки.. Притом, что для оплаты авторизация не нужна
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