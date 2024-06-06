Возможность острова. На «Адмиралтейских верфях» ждут Курентзиса

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Будущий концертный комплекс на Ново-Адмиралтейском острове собираются возвести для дирижера Теодора Курентзиса — стало известно «Фонтанке» 6 июня. Соглашение о намерениях между Петербургом и банком ВТБ планируют подписать на проходящем сейчас ПМЭФ. Здесь надо восстановить цепочку событий.



Сейчас на Ново-Адмиралтейском острове, который занимают «Адмиралтейские верфи», — по большей части звучит только тишина: производства там, по данным собеседников «Фонтанки», минимум. Но скоро будет шумно: знающие люди указывают на документы где так и написано - «Развитие территории Ново-Адмиралтейского острова со строительством концертного комплекса». Фамилия Курентзиса - там же. О масштабах этого развития судить пока сложно — но, исходя из сравнения с «Зарядьем», к которому прибегнул в интервью «Фонтанке» глава ВТБ Андрей Костин, можно предполагать, что они велики. Немала и стоимость — порядка 80 миллиардов рублей (это грубые подсчеты).



Но это объяснимо: в кулуарах говорят о создании на территории общественных пространств, парков и других мест для отдыха жителей города: площадь проекта — 17 гектаров «с хвостиком». Концертный комплекс авторы проекта видят общей площадью 24 тысячи квадратных метров, его большой зал рассчитывают на 1500–1800 мест (сравнимо с Большим залом Филармонии), малый — на 700–900 (сравнимо с Академической Капеллой).

Что рядом? Впрочем, общественное пространство, пользующееся популярностью у публики всего города и туристов, в тех краях уже есть: буквально, через мостик — Новая Голландия (где, кстати, уже два года как остановилась стройка корпусов складов корабельного леса, обрамляющих знаменитую арку Валлен-Деламота). И перед Новой Голландией у Ново-Адмиралтейского острова — очевидное и существенное преимущество: выход на Неву с новым ракурсом — ну просто сказка! Еще в минутах 15 пешком есть «Никольские ряды», но они — совсем иного рода и масштаба.



С концертными залами в Адмиралтейском районе лучше, чем с парками, — но, в основном, за счет Валерия Гергиева. У одного только Мариинского театра — три здания, включая Концертный зал на Писарева (будь площадка открытой, арии с нее бы слышали и у Курентзиса). А скоро будет и четвертый.

А еще есть камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» в другом конце той же Галерной (мост на Ново-Адмиралтейский остров находится в створе этой улицы), и у него также скоро будет вторая площадка — в здании бывшего ДК Связи на Большой Морской. А ровно напротив на Мойке есть еще Екатерининское собрание. Наконец, также на Мойке напротив Ново-Адмиралтейского острова — Дом Музыки Сергея Ролдугина. Но это — про индивидуальное мастерство. Исполнительское.



Кроме Концертного зала Мариинки (где, кстати, тоже идут спектакли и семи-стейджи, полуконцертные постановки), это — преимущественно театры, с кулисами, оркестровой ямой и прочими радостями истинно петербургского досуга. А вот современного концертного зала, не загруженного по системе репертуарного театра, — нет.

Где сейчас выступает Курентзис и кто такие musicAeterna? Сейчас у Теодора Курентзиса и его многочисленных коллективов взращенного им семейства musicAeterna в Петербурге постоянной собственной площадки нет. Дом Радио недавно закрылся на ремонт, однако снаружи не заметно, чтобы там что-то активное происходило. В спешке, впрочем, нужды нет: сроками окончания работ заявлен 2026 год.



Меж тем, именно коллективы Курентзиса стали главными ньюсмейкерами академически-музыкальной жизни за последние годы. В их копилке — и воскрешение забытой старинной музыки на высокопрофессиональном уровне, и уникальные театрализованные проекты с поэзией и современной музыкой, заказ музыкальных сочинений композиторам и практика резиденций, колоссальная работа с публикой по самым разным направлениям от кружков по философии и прослушивания грампластинок до пения в хоре, занятий танцами и даже создания новых музыкальных инструментов.



В семейство коллективов входят оркестр, хор, танцевальная труппа, хор musicAeterna byzantina, ансамбли musicAeterna Vox и musicAeterna Folk, театральное направление musicAeterna Αθεατρον. И всем им надо где-то выступать — а это коллективы высочайшего класса, штучный товар, и в интересах города их слышать чаще.

Дом Радио, с какой любовью к нему ни относись, — все-таки пространство не для больших концертов, а для концертов-променадов, воркшопов, романтических камерных вечеров под таинственными расписными сводами парадной лестницы на Итальянской, в приглушенном свете и с ароматами ладана. Студии звукозаписи, исполняющие роли концертных залов сейчас, — идеальны «для своих», но не всякую публику усадишь на обычные офисные стулья и подушки на полу, предложив проникаться музыкой и атмосферой, не думая о комфорте.



А обеспеченная публика у Курентзиса есть, ее немало. Сейчас она буквально сметает билеты за многие тысячи рублей, когда оркестр musicAeterna выступает с новыми программами в Большом зале Филармонии или в Капелле, а то и в МТС Live Холле на Беговой: исполнение крупной формы — симфоний, ораторий, — требует крупных залов, где было бы удобно разместиться и самому оркестру (не говоря про публику).

Камерные концерты ансамблей musicAeterna тоже проходят на самых разных городских площадках: так, в первые летние выходные музыканты играли программу барочной музыки в Гербовом зале вечерне-ночного Эрмитажа, подарив своей публике счастье пройти по пустынному дворцу и еще раз посмотреть роскошную по подаче и наполнению выставку Ars Vivendi. Было много и других площадок, каждую из которых музыкальные коллективы любовно раскрывали в своем стиле мистерий, — будь то ночной Исаакиевский собор, ночной Феодоровский собор, Церковь Посещения Девы Марии на Минеральной и другие пространства. Где и когда в следующий раз выступит какой коллектив — в большинстве случаев слушатели узнают в чатах, по своим или путем постоянного мониторинга сайта (но если мероприятия бесплатные, регистрации сразу разбирают, минуты за три без преувеличений).



В общем, мотивация предоставить Теодору Курентзису и его музыкантам полноценный концертный комплекс понятна. И если через несколько лет у musicAeterna появится своя площадка с большой и малой сценами, это будет желанным дуновением свежего воздуха для культурной жизни города. А может — и камертоном для нее. Получится ли у музыкантов быть такими же новыми и интересными каждый раз, не меняя декораций и не делая смену пространств частью своей творческой игры, получится ли наполнить репертуар, сохраняя тщательную ювелирную проработку программ (проблема, погубившая их соседей на Театральной) — во многом будет зависеть не только от художественного руководителя, но и от политики и международного положения: культурный обмен крайне важен для развития.

А что существующие площадки? Вероятное обретение собственного концертного зала в Петербурге Теодором Курентзисом — красноречивый факт его безоговорочного признания. Молодой греческий музыкант, уже создавший камерный оркестр в Афинах, приехал в 1994 году учиться в Петербургскую консерваторию у великого Ильи Мусина (у которого учились Темирканов, Гергиев, Чернушенко, Канторов, Синайский, Титов и многие другие дирижеры). Но город сложно принимает новых звезд, больше веря опыту и наработанным связям. Тогда Курентзис уехал в Сибирь: сначала был главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета (там и были основаны оркестр и хор musicAeterna), потом — Театра оперы и балета в Перми. И Пермь дирижер покинул, к слову, из-за ситуации со строительством обещанной Новой сцены Пермской оперы. Так что тут бы Петербургу не оплошать.



Переезд больших музыкальных коллективов в Петербург за своим дирижером в 2019 году был уникальной ситуацией. И понятно, что дирижер не оставит свои детища, в которые столько вложено и которые умеют воплощать именно то, что ему, как мастеру, нужно.

При этом в той же Филармонии, во многом осиротевшей после смерти Юрия Темирканова, и Капелле — свои большие коллективы (оркестры и хоры) и много лет проработавшие с ними дирижеры. Что до зданий, моральное устаревание узких пространств фойе с извечными очередями в туалеты, а кое-где и постремонтная акустика — вопросы дискуссионные.



Есть в городе и другие симфонические коллективы — «Классика» Канторова, Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр Титова, Губернаторский симфонический оркестр Лубченко, Симфонический оркестр Ленинградской области Голикова…

