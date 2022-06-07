В Новой Голландии приостановили реставрационные и строительные работы

«Временно все реставрационные и строительные работы приостановлены», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» 7 июня.

Таким был ответ на вопрос нашего корреспондента, есть ли сейчас трудности с финансированием дальнейших работ по реставрации зданий на острове и сказались ли санкции на графике их проведения. Других комментариев в настоящее время в «Новой Голландии» не предоставляют.

Компания Millhouse LLC выиграла тендер на реставрацию зданий и реорганизацию острова в 2010 году. Создавать концепцию и проводить архитектурный конкурс привлекли некоммерческий фонд «Айрис» Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича. В конкурсе на разработку генплана и плана реставрации участвовали архитекторы и урбанисты со всего мира.



В итоге город получил новое общественное пространство, основной частью которого стал парк, в котором проводятся культурные мероприятия — концерты, выставки, мастер-классы, занятия йогой, а в зимнее время работает каток. Впервые проект открылся для публики 16 июля 2011 года. В 2014 году бюро West 8 разработало план организации острова. Первый этап реставрации завершился в 2016 году: в августе была открыта часть парковой зоны и здание Кузни. В апреле 2017 года распахнул двери Дом коменданта, где расположились детские образовательные проекты. В июле 2017 года открылось здание «Бутылки» с ресторанами, проектами в области спорта и дизайна. В июле 2020 года был открыт выходящий на площадь Труда «Дом 12» с рестораном и кафе Матильды Шнуровой, магазином велосипедов и центром цифровой трансформации «Газпром нефти» и галереей «Цифергауз».



7 июня в Павильоне Новой Голландии экспозицией Егора Федоричева «Пастион» открылся новый выставочный сезон. Этим летом там планируется несколько выставок молодых художников, подготовленных совместно с галереей MYTH Gallery, выпускниками программы «Кураторские исследования» факультета свободных искусств и наук СПбГУ и галереей Anna Nova. Согласно информации на сайте «Новой Голландии», с 2021 по 2025 год на острове должен был проходить третий этап реставрационных работ — к нему относились здания по обе стороны знаменитой арки Валлен-Деламота. Часть работ уже была проведена — противоаварийные мероприятия, которые заключались в укреплении, очистке и восстановлении аварийных конструкций, а также консервации, прошли еще в конце второго этапа перед открытием «Дома 12». Общий объем инвестиций в реализацию инвестпроекта на тот момент превышал 12 миллиардов рублей.

