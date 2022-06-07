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    В Новой Голландии приостановили реставрационные и строительные работы

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    2 комментария

    «Временно все реставрационные и строительные работы приостановлены», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» 7 июня.

    Таким был ответ на вопрос нашего корреспондента, есть ли сейчас трудности с финансированием дальнейших работ по реставрации зданий на острове и сказались ли санкции на графике их проведения. Других комментариев в настоящее время в «Новой Голландии» не предоставляют.

    Компания Millhouse LLC выиграла тендер на реставрацию зданий и реорганизацию острова в 2010 году. Создавать концепцию и проводить архитектурный конкурс привлекли некоммерческий фонд «Айрис» Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича. В конкурсе на разработку генплана и плана реставрации участвовали архитекторы и урбанисты со всего мира.

    В итоге город получил новое общественное пространство, основной частью которого стал парк, в котором проводятся культурные мероприятия — концерты, выставки, мастер-классы, занятия йогой, а в зимнее время работает каток. Впервые проект открылся для публики 16 июля 2011 года. В 2014 году бюро West 8 разработало план организации острова. Первый этап реставрации завершился в 2016 году: в августе была открыта часть парковой зоны и здание Кузни. В апреле 2017 года распахнул двери Дом коменданта, где расположились детские образовательные проекты. В июле 2017 года открылось здание «Бутылки» с ресторанами, проектами в области спорта и дизайна. В июле 2020 года был открыт выходящий на площадь Труда «Дом 12» с рестораном и кафе Матильды Шнуровой, магазином велосипедов и центром цифровой трансформации «Газпром нефти» и галереей «Цифергауз».

    7 июня в Павильоне Новой Голландии экспозицией Егора Федоричева «Пастион» открылся новый выставочный сезон. Этим летом там планируется несколько выставок молодых художников, подготовленных совместно с галереей MYTH Gallery, выпускниками программы «Кураторские исследования» факультета свободных искусств и наук СПбГУ и галереей Anna Nova.

    Согласно информации на сайте «Новой Голландии», с 2021 по 2025 год на острове должен был проходить третий этап реставрационных работ — к нему относились здания по обе стороны знаменитой арки Валлен-Деламота. Часть работ уже была проведена — противоаварийные мероприятия, которые заключались в укреплении, очистке и восстановлении аварийных конструкций, а также консервации, прошли еще в конце второго этапа перед открытием «Дома 12». Общий объем инвестиций в реализацию инвестпроекта на тот момент превышал 12 миллиардов рублей.

    Основатель инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович попал под санкции ЕС в середине марта, они включали заморозку активов. 25 мая 2022 года бизнесмен оспорил их в Европейском суде. После начала спецоперации Абрамович был вынужден продать английский футбольный клуб «Челси», чтобы уберечь его от санкций британских властей. По сведениям The Wall Street Journal, не включать Романа Абрамовича в санкционный список США просил американского президента Джо Байдена президент Украины Владимир Зеленский — чтобы бизнесмен мог продолжать выступать в роли посредника на переговорах России и Украины.

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    Комментарии (2)

    Analyst
    Жаль, если все встанет. Новая Голландия одно из немногих цивилизованных общественных пространств в городе.
    275103014
    А зачем нужна реставрация? Сделать "евроремонт": обуть все здания в "вентфасад". Понаехи схавают, петербуржцы промолчат.
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