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    В Воронеже повреждена могила вокалиста группы «Сектор Газа» Юрия Клинских: фото

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    Могила вокалиста группы «Сектор Газа» Юрия Клинских (Хоя) в Воронеже оказалась повреждена огнем. Причиной возгорания могла стать вовсе не выходка вандалов, сообщил журналистам представитель мэрии города, передает РИА Новости 7 июня.

    «На место уже направлен комендант. Нередко такое происходит из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки», - добавил собеседник. При этом к настоящему моменту нет оснований исключать и случай вандализма.

    О произошедшем уже сообщили в полицию, администрация городских кладбищ постарается максимально очистить надгробие от последствий огня, добавил представитель мэрии.

    В сети уверены, что пожар на могиле - не случайность. «Неизвестные осквернили могилу основателя группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя)», - написали в telegram-канале «Мой и твой Воронеж». На опубликованных фотографиях видно, что на могиле произошло возгорание. От огня пострадали могильная плита и цветник. Других повреждений незаметно.

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    МогилаСектор ГазаЮрий клинскихВоронежХойПожар
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