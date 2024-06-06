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    В Москве по обвинению в мошенничестве суд арестовал мужчину с говорящей фамилией. Женщины верили рассказам про звания и бизнес

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    1 комментарий

    Покорителя женских сердец с нетривиальной фамилией отправил под стражу Черемушкинский районный суд Москвы. В благие намерения обвиняемого Любовникова не поверила одна из его избранниц и обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробности 6 июня сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Следствие полагает, что ранее судимый фигурант, которому Кунцевский районный суд назначил условное наказание, выманил у новой знакомой значительную сумму денег, сообщив ей недостоверную информацию и введя ее в заблуждение.

    В пресс-службе суда агентству РИА Новости рассказали, что обвиняемый предположительно очаровывал женщин историями из своей вымышленной жизни, пересыпая их подробностями о якобы «службе в органах, наличии званий и стремительно развивающемся бизнесе», после которых те охотно раскрывали кошельки, одалживая крупные суммы денег.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину в СИЗО до 4 августа этого года.

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    Комментарии 1

    ЮлияБорисовна06 Июн 2024 в 21:23
    Опубликуйте его план во всех деталях. Я тоже хочу быть в безопасности.
    +1−0
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