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    ПМЭФ 2024

    «Вы не вкладываете, нам нужно, давайте вместе». Силуанов объяснил, зачем нужна налоговая реформа

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    17 комментариев

    Налоговая реформа необходима для того, чтобы стимулировать бизнес инвестировать в отрасли, которые приоритетны для государства. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ 7 июня.

    «Почему бизнес не инвестирует в станки, электронику, беспилотники? Хороший бизнес, чего вы не инвестируете? Вы говорите: «Дайте денег государства». И будем давать государственные деньги, потому что видим, что эти секторы проседают. Главное, чтобы бюджет давал две копейки, а три рубля давал бизнес, тогда и бизнес будет зарабатывать, и мы будем стимулировать. Для этого мы сейчас перераспределяем эти ресурсы», — пояснил он.

    В частности, 5% налога на прибыль планируется перенаправлять в секторы, приоритетные с точки зрения государства. «Вы не вкладываете, нам нужно, давайте вместе», — резюмировал он.

    Петербургский международный экономический форум проходит в КВЦ «Экспофорум» с 5 по 8 июня. Он проводится в 27-й раз. Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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    Антон СилуановНалоговая реформаПМЭФПМЭФ-2024
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    Комментарии 17

    Alex00007 Июн 2024 в 10:35
    Кмк мы только что прослушали, тьфу, прочитали какой-то кусочек из курса альтернативной экономики.

    Может ещё госплану добавить? Всё равно результат тот же.
    +2−0
    Заливщик голосовых планок07 Июн 2024 в 10:31
    Предлагаю ввести Инвестиционный Налог(ТМ)! Процентов 25 от грязной зряплаты на первое время должно хватить!
    +0−0
    28225147407 Июн 2024 в 10:24
    Нам нужна ПОБЕДА, мы за ценой не постоим.
    +0−3
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