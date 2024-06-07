«Вы не вкладываете, нам нужно, давайте вместе». Силуанов объяснил, зачем нужна налоговая реформа

Налоговая реформа необходима для того, чтобы стимулировать бизнес инвестировать в отрасли, которые приоритетны для государства. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ 7 июня.
«Почему бизнес не инвестирует в станки, электронику, беспилотники? Хороший бизнес, чего вы не инвестируете? Вы говорите: «Дайте денег государства». И будем давать государственные деньги, потому что видим, что эти секторы проседают. Главное, чтобы бюджет давал две копейки, а три рубля давал бизнес, тогда и бизнес будет зарабатывать, и мы будем стимулировать. Для этого мы сейчас перераспределяем эти ресурсы», — пояснил он.
В частности, 5% налога на прибыль планируется перенаправлять в секторы, приоритетные с точки зрения государства. «Вы не вкладываете, нам нужно, давайте вместе», — резюмировал он.
Петербургский международный экономический форум проходит в КВЦ «Экспофорум» с 5 по 8 июня. Он проводится в