«Вы не вкладываете, нам нужно, давайте вместе». Силуанов объяснил, зачем нужна налоговая реформа

Налоговая реформа необходима для того, чтобы стимулировать бизнес инвестировать в отрасли, которые приоритетны для государства. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ 7 июня.



«Почему бизнес не инвестирует в станки, электронику, беспилотники? Хороший бизнес, чего вы не инвестируете? Вы говорите: «Дайте денег государства». И будем давать государственные деньги, потому что видим, что эти секторы проседают. Главное, чтобы бюджет давал две копейки, а три рубля давал бизнес, тогда и бизнес будет зарабатывать, и мы будем стимулировать. Для этого мы сейчас перераспределяем эти ресурсы», — пояснил он.

