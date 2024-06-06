Президент Франции анонсировал поставку Украине истребителей Mirage 2000-5

Франция передаст Украине истребители Mirage
По его словам, точное количество истребителей еще предстоит определить, но подготовку пилотов Франция берет на себя. Подготовленная бригада будет полностью вооружена.
В интервью Эммануэль Макрон вновь подтвердил данное ранее Украине разрешение наносить удары по территории России западным оружием.
Французский лидер также обозначил стремление к достижению мира — но, уточнил он, не ценой капитуляции Украины.
Прокомментировал он и недавнее задержание в России гражданина, подозреваемого в сборе информации о военной деятельности России. Задержанный, по утверждению Макрона, работал на швейцарскую НКО, а не на французское государство.
Ранее итальянский министр Маттео Сальвини назвал Макрона «разжигателем войны» и призвал его лично отправиться на Украину.