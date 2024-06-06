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    Президент Франции анонсировал поставку Украине истребителей Mirage 2000-5

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    26 комментариев

    Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовит на своей территории бригаду из 4500 украинских военных. Об этом 6 июня заявил в интервью TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

    По его словам, точное количество истребителей еще предстоит определить, но подготовку пилотов Франция берет на себя. Подготовленная бригада будет полностью вооружена.

    В интервью Эммануэль Макрон вновь подтвердил данное ранее Украине разрешение наносить удары по территории России западным оружием.

    Французский лидер также обозначил стремление к достижению мира — но, уточнил он, не ценой капитуляции Украины.

    Прокомментировал он и недавнее задержание в России гражданина, подозреваемого в сборе информации о военной деятельности России. Задержанный, по утверждению Макрона, работал на швейцарскую НКО, а не на французское государство.

    Ранее итальянский министр Маттео Сальвини назвал Макрона «разжигателем войны» и призвал его лично отправиться на Украину.

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    Эммануэль МакронИнтервьюMirageИстребителиБригадаУкраина
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    Комментарии 26

    altnec06 Июн 2024 в 23:01
    Так и столица государства Российского не лыком шита, но пока не анонсировала столичных граждан на СВО в миллионных количествах. Пока обходится ближними пригородами, в т.ч. предоставляемыми евросемействами с тройным гражданством.
    +0−1
    A-rSmurov06 Июн 2024 в 22:59
    Активирует передачу 16-х.
    +0−0
    Bassbit06 Июн 2024 в 22:58
    это определенно перемога ))))
    +0−1
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