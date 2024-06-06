Президент Франции анонсировал поставку Украине истребителей Mirage 2000-5

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовит на своей территории бригаду из 4500 украинских военных. Об этом 6 июня заявил в интервью TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, точное количество истребителей еще предстоит определить, но подготовку пилотов Франция берет на себя. Подготовленная бригада будет полностью вооружена.

В интервью Эммануэль Макрон вновь подтвердил данное ранее Украине разрешение наносить удары по территории России западным оружием.

Французский лидер также обозначил стремление к достижению мира — но, уточнил он, не ценой капитуляции Украины.