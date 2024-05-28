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    Эммануэль Макрон выступил за разрешение Украине бить по военным объектам на территории РФ

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    Президент Франции Эммануэль Макрон 28 мая выступил за то, чтобы разрешить Киеву наносить удары по территории России, если обстрелу подвергаются военные объекты, с помощью которых, в свою очередь, осуществляются обстрелы Украины. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    В то же время, по словам французского президента, украинские военные не должны поражать гражданские объекты на территории РФ или иные военные объекты. Отдельно он отметил, что сами поставки дальнобойного оружия Киеву не служат эскалации конфликта.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что выступает за отмену ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по «легитимным целям» на территории России.

    Аналогичное мнение высказал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров обороны ЕС, а одним из первых европейских политиков, одобривших право Украины наносить удары по целям на территории России, стал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

    Помимо этого, Швеция также разрешила использовать свое оружие на российской территории — «пока это соответствует законам ведения боевых действий».

    Но единства между западными союзниками Украины по этому вопросу нет: против применения поставляемого Украине оружия для атак на российские территории выступают США, о чем заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Против разрешения Киеву наносить западным оружием удары по территории России выступали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес.

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