Эммануэль Макрон выступил за разрешение Украине бить по военным объектам на территории РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 мая выступил за то, чтобы разрешить Киеву наносить удары по территории России, если обстрелу подвергаются военные объекты, с помощью которых, в свою очередь, осуществляются обстрелы Украины. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В то же время, по словам французского президента, украинские военные не должны поражать гражданские объекты на территории РФ или иные военные объекты. Отдельно он отметил, что сами поставки дальнобойного оружия Киеву не служат эскалации конфликта.