Итальянский министр назвал Макрона «разжигателем войны» и призвал его лично отправиться на Украину

Сальвини не впервые выступил с критикой действий французского президента: ранее он уже называл Макрона «опасным для Европы» и утверждал , что лидеру Франции нужна помощь психиатра. Причиной для резких заявлений итальянского министра неизменно становилась позиция Эммануэля Макрона, допускавшего отправку западных войск на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон должен сам отправиться в зону боевых действий на Украине. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, глава правоконсервативной партии «Лига».

«Говорю Макрону: езжайте сами воевать на Украину, надевайте каску и не злите итальянцев», — сказал Маттео Сальвини, выступающий за мир, и назвал французского президента «разжигателем войны».

Италия остается одной из стран Европы, выступающей против отправки солдат на Украину и не допускающей ударов западным оружием по территории России.