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    Итальянский министр назвал Макрона «разжигателем войны» и призвал его лично отправиться на Украину

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    Президент Франции Эммануэль Макрон должен сам отправиться в зону боевых действий на Украине. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, глава правоконсервативной партии «Лига».

    Сальвини не впервые выступил с критикой действий французского президента: ранее он уже называл Макрона «опасным для Европы» и утверждал, что лидеру Франции нужна помощь психиатра. Причиной для резких заявлений итальянского министра неизменно становилась позиция Эммануэля Макрона, допускавшего отправку западных войск на Украину.

    «Говорю Макрону: езжайте сами воевать на Украину, надевайте каску и не злите итальянцев», — сказал Маттео Сальвини, выступающий за мир, и назвал французского президента «разжигателем войны».

    Италия остается одной из стран Европы, выступающей против отправки солдат на Украину и не допускающей ударов западным оружием по территории России.

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    Эммануэль МакронМаттео СальвиниУкраинаРазжигательКритикаВойска
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