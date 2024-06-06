Новый пилотируемый шаттл Boeing Starliner пристыковался к МКС. Он доставил и новый модуль для обработки мочи

Новый американский многоразовый космический корабль
Новоприбывшие астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс уже поднялись на борт МКС, где они будут работать до 14 июня.
Многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing по заказу NASA, был запущен накануне с помощью ракеты-носителя
Ранее СМИ сообщали, что такие шаттлы должны обеспечить транспортировку на космическую станцию без необходимости полагаться на Россию и космический корабль «Союз».
В свой первый полет Boeing Starliner доставил на МКС модуль для обработки мочи взамен прежнего, который сломался.