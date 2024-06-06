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    Новый пилотируемый шаттл Boeing Starliner пристыковался к МКС. Он доставил и новый модуль для обработки мочи

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    3 комментария

    Новый американский многоразовый космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing 6 июня в рамках пробного полета успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

    Новоприбывшие астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс уже поднялись на борт МКС, где они будут работать до 14 июня.

    Многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing по заказу NASA, был запущен накануне с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance с мыса Канаверал во Флориде. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.

    Ранее СМИ сообщали, что такие шаттлы должны обеспечить транспортировку на космическую станцию без необходимости полагаться на Россию и космический корабль «Союз».

    В свой первый полет Boeing Starliner доставил на МКС модуль для обработки мочи взамен прежнего, который сломался.

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    ШаттлМКСBoeing StarlinerNASA
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    Комментарии 3

    VKuser27909207 Июн 2024 в 00:46
    Основа любой успешной экономики и развитого общества - свободные частные инициатива и предпринимательство, защищённые волей избирателей через конкурентно избранные органы государственного управления. К сожалению, в такой системе нет места вороватым убогим отставным чекистам. Поэтому, в РФ нет и не будет успешной экономики и развитого общества. У отставных чекистов детишки подрастают, кормушка требуется.
    +3−0
    Zнаворотник07 Июн 2024 в 00:23
    хорошая работа, молодцы!
    +3−0
    Лёxа Петров07 Июн 2024 в 00:17
    Ну, я думаю, тут комментировать нечего.
    +2−0
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