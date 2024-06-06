Новый пилотируемый шаттл Boeing Starliner пристыковался к МКС. Он доставил и новый модуль для обработки мочи

Новый американский многоразовый космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing 6 июня в рамках пробного полета успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).



Новоприбывшие астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс уже поднялись на борт МКС, где они будут работать до 14 июня.