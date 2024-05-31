Во время первого полета шаттла Boeing Starliner на МКС доставят новый модуль для сбора мочи

Менеджер полетов НАСА Дана Вайгель рассказала в интервью CBSNews 31 мая, что во время пробного запуска нового шаттла Boeing Starliner астронавты доставят на МКС модуль для обработки мочи. Прежний сломался на неделе. Ожидается, что запуск Boeing Starliner 1 июня будет его первым успешным полетом. Он разработан как конкурент Crew Dragon для полетов на МКС и обратно.

Старт Starliner на ракете « Атлас-5 » намечен на 12:25 по восточному времени США (19:25 по Москве). В 06:30 астронавты начнут заправку ракеты топливом. В полете примут участие капитан Барри «Бутч» Уилмор и офицер Сунита Уильямс.

Ожидается, что ракете понадобится около 12 минут, чтобы вывести Starliner на орбиту, через 25 часов шаттл состыкуется с космической станцией. Если всё пройдет успешно, астронавты вернутся на Землю утром 10 июня, приземлившись в Аризоне или Нью-Мексико, в зависимости от погоды.

Разработка шаттлов Boeing Starliner происходила одновременно с разработкой Crew Dragon от компании SpaceX. Это важно для правительства США, чтобы обеспечить бесперебойный и независимый доступ к космической станции в условиях политических разногласий — отмечают СМИ.

«Долгожданный полет знаменует собой важную веху в программе коммерческих экипажей НАСА, в рамках которой финансировалась разработка кораблей Crew Dragon и Starliner. Такие шаттлы должны обеспечить транспортировку на космическую станцию без необходимости полагаться на Россию и космический корабль "Союз"», — пишут CbcNews. Советские космические шаттлы традиционно доставляли международные команды астронавтов на МКС.

SpaceX начала полеты астронавтов на шаттлах Crew Dragon в 2020 году и к настоящему времени доставила на орбиту 50 астронавтов, космонавтов и гражданских лиц за 13 полетов. У Boeing Starliner же пока постоянный поток проблем, из-за которых первый пилотируемый полет был задержан на четыре года, а их устранение обошлось компании более чем в 1 миллиард долларов — отмечают американские журналисты.