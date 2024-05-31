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    Во время первого полета шаттла Boeing Starliner на МКС доставят новый модуль для сбора мочи

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    Менеджер полетов НАСА Дана Вайгель рассказала в интервью CBSNews 31 мая, что во время пробного запуска нового шаттла Boeing Starliner астронавты доставят на МКС модуль для обработки мочи. Прежний сломался на неделе. Ожидается, что запуск Boeing Starliner 1 июня будет его первым успешным полетом. Он разработан как конкурент Crew Dragon для полетов на МКС и обратно.

    Старт Starliner на ракете «Атлас-5» намечен на 12:25 по восточному времени США (19:25 по Москве). В 06:30 астронавты начнут заправку ракеты топливом. В полете примут участие капитан Барри «Бутч» Уилмор и офицер Сунита Уильямс.

    Ожидается, что ракете понадобится около 12 минут, чтобы вывести Starliner на орбиту, через 25 часов шаттл состыкуется с космической станцией. Если всё пройдет успешно, астронавты вернутся на Землю утром 10 июня, приземлившись в Аризоне или Нью-Мексико, в зависимости от погоды.

    Разработка шаттлов Boeing Starliner происходила одновременно с разработкой Crew Dragon от компании SpaceX. Это важно для правительства США, чтобы обеспечить бесперебойный и независимый доступ к космической станции в условиях политических разногласий — отмечают СМИ.

    «Долгожданный полет знаменует собой важную веху в программе коммерческих экипажей НАСА, в рамках которой финансировалась разработка кораблей Crew Dragon и Starliner. Такие шаттлы должны обеспечить транспортировку на космическую станцию без необходимости полагаться на Россию и космический корабль "Союз"», — пишут CbcNews.

    Советские космические шаттлы традиционно доставляли международные команды астронавтов на МКС.

    SpaceX начала полеты астронавтов на шаттлах Crew Dragon в 2020 году и к настоящему времени доставила на орбиту 50 астронавтов, космонавтов и гражданских лиц за 13 полетов. У Boeing Starliner же пока постоянный поток проблем, из-за которых первый пилотируемый полет был задержан на четыре года, а их устранение обошлось компании более чем в 1 миллиард долларов — отмечают американские журналисты.

    Первый запуск планировали на 6 мая, но в последний момент его перенесли из-за неполадок с предохранительным клапаном, который обеспечивает давление в кислородном баллоне. После дополнительных испытаний и анализа специалисты Boeing пришли к выводу, что шаттл безопасен.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как россиянин Александр Гребенкин полетел в космос на американском корабле Crew Dragon.

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