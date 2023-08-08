Boeing: космический корабль Starliner будет готов к марту

Пилотируемый космический корабль Starliner корпорации Boeing будет готов к полету к МКС в марте 2024 года, сообщает 7 августа «Интерфакс». Правда, это не значит, что в марте Starliner и полетит.



«Мы ожидаем, что космический корабль будет готов к началу марта. Это не означает, что дата запуска назначена на начало марта, но (означает) то, что корабль будет готов к тому времени», — заявил директор программы Boeing по разработке корабля, Марк Наппи.



Ранее первый пилотируемый полёт Starliner неоднократно переносили. Он должен был стартовать с двумя астронавтами на борту 21 июля, однако из-за проблем с парашютами и проводкой запуск отменили снова.

