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    Boeing: космический корабль Starliner будет готов к марту

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    Пилотируемый космический корабль Starliner корпорации Boeing будет готов к полету к МКС в марте 2024 года, сообщает 7 августа «Интерфакс». Правда, это не значит, что в марте Starliner и полетит.

    «Мы ожидаем, что космический корабль будет готов к началу марта. Это не означает, что дата запуска назначена на начало марта, но (означает) то, что корабль будет готов к тому времени», — заявил директор программы Boeing по разработке корабля, Марк Наппи.

    Ранее первый пилотируемый полёт Starliner неоднократно переносили. Он должен был стартовать с двумя астронавтами на борту 21 июля, однако из-за проблем с парашютами и проводкой запуск отменили снова.

    Основная задача миссии — проверить способность корабля благополучно доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю. По замыслу создателей, он должен будет летать в космос раз в год.

    Напомним, 20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и так и не смог пристыковаться к МКС. Второй беспилотный запуск был более удачным.

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    StarlinerBoeingКосмический корабль
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