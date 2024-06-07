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    ПМЭФ 2024

    «Хвала Всевышнему, что вы здесь». Беглов поговорил с талибами* на ПМЭФ

    7004
    52 комментария

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 июня пообщался с делегацией «Талибана»* на петербургском стенде в ходе ПМЭФ-2024. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

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    В частности, губернатор рассказал гостям о строительстве Соборной мечети в начале ХХ века. А разговор закончил словами: «Хвала Всевышнему, что вы здесь».

    Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

    Талибы уже не в первый раз приезжают делегацией на Петербургский форум, притом что сама организация признана в России экстремистской и запрещена.

    Незадолго до ПМЭФ-2024 стало известно, что Россия собирается принять решение об исключении движения «Талибан» из списка террористов. Представитель МИД Мария Захарова назвала цели этого прагматичными, так как без контактов с реальной властью в Афганистане не решить многие проблемы.

    Подробнее о том, как Россия меняет свое официальное отношение к талибам, читайте на «Фонтанке».

    * Движение «Талибан» (талибы) признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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    Комментарии 52

    GRAY07 Июн 2024 в 10:45
    А разве у талибов автомат Калашникова не является предметом национального костюма?
    +0−0
    chip107 Июн 2024 в 10:42
    А Беглов то молодец, салам-пацанам!
    +1−0
    07 Июн 2024 в 10:42
    Такого сказочного…. Питер еще не знал…. Теперь узнал!!!!
    +1−0
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