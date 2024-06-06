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    Талибы* не хотят быть в списке террористов, а хотят участвовать в Играх дружбы. Министр труда Афганистана дал интервью на ПМЭФ

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    Исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари 6 июня дал интервью агентству ТАСС, в котором рассказал о расширении экономических связей с Россией, исключении из списка террористических организаций и желании спортсменов Афганистана участвовать в Играх дружбы.

    По словам Умари, участие «Талибана» в Петербургском международном экономическом форуме «необходимо», поскольку страна находится в ситуации, когда нужно «расширять экономические отношения как в регионе, так и вне его».

    Поэтому важным шагом будет решение властей РФ исключить движение «Талибан» из списка террористических организаций.

    «Мы ждем с нетерпением этого решения. Мы очень ценим и приветствуем намерение. Это движение вперед для Афганистана», — сказал министр труда.

    Также представители движения, которое, по словам Владимира Путина, «является властью сегодня» в Кабуле, готовы при возможности обсудить расширение полетов между Россией и Афганистаном — «если возникнет возможность» и расширить связи в области безопасности с РФ.

    «Что касается безопасности в Афганистане, то у нас сейчас стабильно. Мы не видим каких-то проблем с безопасностью», — заявил Абдул Умари.

    Интересует талибов и сотрудничество в сфере продовольственной безопасности и поставок нефтепродуктов — «в контексте экспорта и импорта». Помимо этого, «Талибан» хотел бы направить спортсменов Афганистана на Игры дружбы в России, которые планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября.

    В конце мая 2024 года МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций.

    Но пока...

    * Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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    Комментарии 15

    VKuser17419822106 Июн 2024 в 19:20
    Кстати! Как у талибов с легитимностью? Когда были выборы?
    +2−0
    Slava_Rossii206 Июн 2024 в 19:12
    Какое может быть исключение из списка террористических организаций, если они нагло ущемляют права своих же женщин и считают это нормой?
    Если в Кремле собираются их исключить из списка, получается и Кремлю наплевать на права женщин целого государства?
    +2−0
    Эд Хэммет06 Июн 2024 в 19:09
    Это не гимн талибов?
    Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых,
    За сердечность встреч.
    Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых,
    За сердечность встреч.
    +2−1
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