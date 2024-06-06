Талибы* не хотят быть в списке террористов, а хотят участвовать в Играх дружбы. Министр труда Афганистана дал интервью на ПМЭФ

Исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари 6 июня дал интервью агентству ТАСС, в котором рассказал о расширении экономических связей с Россией, исключении из списка террористических организаций и желании спортсменов Афганистана участвовать в Играх дружбы.

По словам Умари, участие «Талибана» в Петербургском международном экономическом форуме «необходимо», поскольку страна находится в ситуации, когда нужно «расширять экономические отношения как в регионе, так и вне его».

Поэтому важным шагом будет решение властей РФ исключить движение «Талибан» из списка террористических организаций. «Мы ждем с нетерпением этого решения. Мы очень ценим и приветствуем намерение. Это движение вперед для Афганистана», — сказал министр труда.

Также представители движения, которое, по словам Владимира Путина, «является властью сегодня» в Кабуле, готовы при возможности обсудить расширение полетов между Россией и Афганистаном — «если возникнет возможность» и расширить связи в области безопасности с РФ.

«Что касается безопасности в Афганистане, то у нас сейчас стабильно. Мы не видим каких-то проблем с безопасностью», — заявил Абдул Умари.

Интересует талибов и сотрудничество в сфере продовольственной безопасности и поставок нефтепродуктов — «в контексте экспорта и импорта». Помимо этого, «Талибан» хотел бы направить спортсменов Афганистана на Игры дружбы в России, которые планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. В конце мая 2024 года МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций.