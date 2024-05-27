ТАСС: Минюст и МИД доложили Путину, что «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций

Российские МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом, как передает 27 мая ТАСС, рассказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
По его словам, МИД занимает позитивную позицию по данному вопросу, она была передана при согласовании с другими ведомствами. Исключение «Талибана» из списка запрещенных обязательно для его признания, сейчас вопрос прорабатывается.
«Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — добавил Кабулов.
«Талибан», или талибы — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира (включая Россию). Оно зародилось в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правило страной в 1996–2001 годах и вернулось к власти в 2021 году. После того как США весной 2021 года подтвердили полный вывод войск из страны, «Талибан» начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.
Осенью 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает «необходимый уровень» контактов с талибами в условиях давления со стороны Запада. В июне 2023 года глава МИД России Сергей Лавров сказал, что «рабочие взаимоотношения» с запрещенным в России «Талибаном» как доминирующей внутриполитической силой Афганистана «отвечают интересам региона».
*Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.