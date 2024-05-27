ТАСС: Минюст и МИД доложили Путину, что «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций

Российские МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом, как передает 27 мая ТАСС, рассказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, МИД занимает позитивную позицию по данному вопросу, она была передана при согласовании с другими ведомствами. Исключение «Талибана» из списка запрещенных обязательно для его признания, сейчас вопрос прорабатывается.