Лавров: Рабочий диалог с талибами* отвечает интересам региона

Рабочие взаимоотношения с запрещенным в России «Талибаном» как доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам региона. Об этом во время выступления в Российско-таджикском (Славянском) университете в Душанбе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



«Выстраивание рабочего диалога с талибами как безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона», — заявил Сергей Лавров.

При этом российский министр пояснил, что Москва не может официально признать правительство талибов, пока не будут выполнены определенные условия. К примеру, правительство в стране должно быть этно-политически сбалансировано, полиция должна начать бороться с терроризмом и наркотрафиком. Также, по словам Лаврова, в Афганистане не соблюдаются базовые права человека для всех наций, проживающих в стране, включая таджиков.