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    Лавров: Рабочий диалог с талибами* отвечает интересам региона

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    Рабочие взаимоотношения с запрещенным в России «Талибаном» как доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам региона. Об этом во время выступления в Российско-таджикском (Славянском) университете в Душанбе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «Выстраивание рабочего диалога с талибами как безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона», — заявил Сергей Лавров.

    При этом российский министр пояснил, что Москва не может официально признать правительство талибов, пока не будут выполнены определенные условия. К примеру, правительство в стране должно быть этно-политически сбалансировано, полиция должна начать бороться с терроризмом и наркотрафиком. Также, по словам Лаврова, в Афганистане не соблюдаются базовые права человека для всех наций, проживающих в стране, включая таджиков.

    В феврале 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал в Дохе мирное соглашение с «Талибаном». Согласно договору, США обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Администрация президента Джо Байдена соблюла договор своего предшественника, однако изменила срок вывода войск. Тогда талибы посчитали решение Белого дома нарушением соглашения, после чего к августу 2021 года движение пришло к власти в Афганистане.

    *Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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