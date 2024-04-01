С движения «Талибан»* могут снять звездочку и статус террористов

В России прорабатывается вопрос снятия с движения «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) статуса террористической организации. Об этом 1 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
«Этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны», — передает ТАСС.
Ранее госагентство сообщало, что делегацию «Талибан» ждут на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который должен пройти 14–19 мая в столице Татарстана.
Напомним, в июне 2023 года глава МИД России Сергей Лавров сказал, что «рабочие взаимоотношения» с запрещенным в России «Талибаном» как доминирующей внутриполитической силой Афганистана «отвечают интересам региона».
Осенью 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает «необходимый уровень» контактов с талибами в условиях давления со стороны Запада.
В феврале 2023 года талибы запретили продажу контрацептивов в двух крупнейших городах Афганистана — Кабуле и Мазари-Шарифе. Движение заявило, что женщины пользуются этими средствами «из-за западного заговора, который ставит целью контроль над численностью мусульманского населения».
А в январе 2023 года талибы запретили допускать афганских женщин к вступительным экзаменам в вузы.