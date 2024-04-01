С движения «Талибан»* могут снять звездочку и статус террористов

В России прорабатывается вопрос снятия с движения «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) статуса террористической организации. Об этом 1 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны», — передает ТАСС.



Ранее госагентство сообщало, что делегацию «Талибан» ждут на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который должен пройти 14–19 мая в столице Татарстана.

