«Заговор для контроля над населением». Талибы* запретили продажу контрацептивов в двух крупнейших афганских городах

Движение «Талибан»* (запрещенная в России террористическая организация) запретило продажу контрацептивов в двух крупнейших городах Афганистана — Кабуле и Мазари-Шарифе, пишет 17 февраля The Guardian. Боевики заявили, что женщины пользуются этими средствами «из-за западного заговора, который ставит целью контроль над численностью мусульманского населения».



По данным газеты, талибы «ходят от двери к двери», требуя, чтобы аптеки убрали с полок все контрацептивы. «Они дважды приходили ко мне в магазин с оружием и угрожали мне, чтобы я не продавал противозачаточные таблетки. Они регулярно проверяют каждую аптеку в Кабуле, и мы прекратили продажу этих товаров», — рассказал владелец одного из местных магазинов. О запрете продавать любые средства контрацепции изданию также рассказала акушерка и фармацевты Кабула и Мазари-Шарифа.

