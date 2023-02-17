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    «Заговор для контроля над населением». Талибы* запретили продажу контрацептивов в двух крупнейших афганских городах

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    17 комментариев

    Движение «Талибан»* (запрещенная в России террористическая организация) запретило продажу контрацептивов в двух крупнейших городах Афганистана — Кабуле и Мазари-Шарифе, пишет 17 февраля The Guardian. Боевики заявили, что женщины пользуются этими средствами «из-за западного заговора, который ставит целью контроль над численностью мусульманского населения».

    По данным газеты, талибы «ходят от двери к двери», требуя, чтобы аптеки убрали с полок все контрацептивы. «Они дважды приходили ко мне в магазин с оружием и угрожали мне, чтобы я не продавал противозачаточные таблетки. Они регулярно проверяют каждую аптеку в Кабуле, и мы прекратили продажу этих товаров», — рассказал владелец одного из местных магазинов. О запрете продавать любые средства контрацепции изданию также рассказала акушерка и фармацевты Кабула и Мазари-Шарифа.

    В январе талибы запретили афганским вузам допускать женщин до вступительных экзаменов. Ранее в стране был принят закон, запрещающий девушкам посещать университеты. Сообщалось также, что талибы распорядились не пускать на работу сотрудниц образовательных учреждений. После этого в Афганистане прошел митинг против запрета для женщин получать высшее образование, демонстрантов разгоняли водометами.

    *Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

    «Талибан»* — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира (включая Россию), террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правившая страной с 1996 по 2001 год и вернувшаяся к власти в 2021 году. После подтверждения весной 2021 года намерений полного вывода американских войск к сентябрю того же года «Талибан»* начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.

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    Комментарии 17

    Гость17 Фев 2023 в 18:25
    Прогрессивно!
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