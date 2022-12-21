СМИ: Талибы* распорядились не пускать в школы учительниц и учениц

Сторонники радикального движения «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ — Прим. ред.) распорядились не пускать в школы учительниц и учениц младших классов. Об этом со ссылкой на заявления нескольких преподавательниц в Кабуле сообщила 21 декабря газета Hasht e Subh.
Уточняется, что сотрудницам образовательных учреждений было направлено предупреждение, в котором их известили, что в связи с распоряжением талибов* приходить на работу им не стоит. Также родители некоторых учениц в Кабуле рассказали изданию, как утром их дочерей не пустили в школы вооруженные люди из «Талибана».
По данным газеты, радикалы с оружием в руках появились утром в среду и у дверей университета Кабула — они якобы следят, чтобы в учебное заведение не пускали студенток.
Накануне телеканал Ariana News сообщил о том, что талибы распорядились приостановить занятия для студенток до дальнейшего распоряжения. В начале декабря и.о. министра образования Афганистана заявил, что образование для женщин является частью иностранной культуры.
«Фонтанка» писала, что на днях в Афганистане за различные нарушения законов шариата публично высекли плетьми 30 человек. В числе подвергшихся телесному наказанию были и женщины.
* Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.