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    СМИ: Талибы* распорядились не пускать в школы учительниц и учениц

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    Сторонники радикального движения «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ — Прим. ред.) распорядились не пускать в школы учительниц и учениц младших классов. Об этом со ссылкой на заявления нескольких преподавательниц в Кабуле сообщила 21 декабря газета Hasht e Subh.

    Уточняется, что сотрудницам образовательных учреждений было направлено предупреждение, в котором их известили, что в связи с распоряжением талибов* приходить на работу им не стоит. Также родители некоторых учениц в Кабуле рассказали изданию, как утром их дочерей не пустили в школы вооруженные люди из «Талибана».

    По данным газеты, радикалы с оружием в руках появились утром в среду и у дверей университета Кабула — они якобы следят, чтобы в учебное заведение не пускали студенток.

    Накануне телеканал Ariana News сообщил о том, что талибы распорядились приостановить занятия для студенток до дальнейшего распоряжения. В начале декабря и.о. министра образования Афганистана заявил, что образование для женщин является частью иностранной культуры.

    «Фонтанка» писала, что на днях в Афганистане за различные нарушения законов шариата публично высекли плетьми 30 человек. В числе подвергшихся телесному наказанию были и женщины.

    * Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

    «Талибан», или талибы — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира (включая Россию), террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правившая страной с 1996 по 2001 год и вернувшаяся к власти в 2021 году. После подтверждения весной 2021 года намерений полного вывода американских войск к сентябрю того же года «Талибан» начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.

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