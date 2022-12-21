СМИ: Талибы* распорядились не пускать в школы учительниц и учениц

Сторонники радикального движения «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ — Прим. ред.) распорядились не пускать в школы учительниц и учениц младших классов. Об этом со ссылкой на заявления нескольких преподавательниц в Кабуле сообщила 21 декабря газета Hasht e Subh.



Уточняется, что сотрудницам образовательных учреждений было направлено предупреждение, в котором их известили, что в связи с распоряжением талибов* приходить на работу им не стоит. Также родители некоторых учениц в Кабуле рассказали изданию, как утром их дочерей не пустили в школы вооруженные люди из «Талибана».

