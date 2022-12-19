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    По закону шариата. Талибы* публично высекли плетьми 30 человек в Афганистане

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    8 комментариев

    В Афганистане талибы* (члены движения, признанного экстремистским и запрещённого в РФ. — Прим. ред.) публично высекли плетьми 30 человек. В числе подвергшихся телесному наказанию были женщины, сообщают 19 декабря местные власти.

    По данным РИА Новости, главный судья провинции Джаузджан Абдул Вахаб Захид уточнил, что 22 осуждённых местных жителя получили от 25 до 39 плетей. Их обвинили в краже, супружеской измене и продаже наркотиков. Присутствовали на публичной экзекуции местные чиновники, богословы и племенные старейшины.

    В провинции Каписа такому же наказанию плетьми подверглись ещё семь мужчин и одна женщина.

    Напомним, ранее в МИД РФ оценили перспективы признания правящего в Афганистане движения «Талибан»*, заявив, что оно уже не представляет угрозы для Центральной Азии.

    * Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

    В исламском праве (шариат) преступления категории хадд (прелюбодеяние, кража, употребление спиртных напитков) караются различными видами наказания, среди которых ампутация конечностей, публичная порка и забивание камнями. В ноябре лидер талибов Хайбатулла Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты шариата.

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    Комментарии 8

    Hmyr’19 Дек 2022 в 13:26
    Интересно, а со странами, где не убивают посреди улиц, где не цензорят прессу и не сажают за неугодные гражданские слова обычных людей мы дружим? Или у нас в «друзьях» остались только афганские дядьки в муфаратках, да усатый батька?
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