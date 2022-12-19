По закону шариата. Талибы* публично высекли плетьми 30 человек в Афганистане

В Афганистане талибы* (члены движения, признанного экстремистским и запрещённого в РФ. — Прим. ред.) публично высекли плетьми 30 человек. В числе подвергшихся телесному наказанию были женщины, сообщают 19 декабря местные власти.



По данным РИА Новости, главный судья провинции Джаузджан Абдул Вахаб Захид уточнил, что 22 осуждённых местных жителя получили от 25 до 39 плетей. Их обвинили в краже, супружеской измене и продаже наркотиков. Присутствовали на публичной экзекуции местные чиновники, богословы и племенные старейшины.

