«Уже не представляют угрозы». В МИД оценили перспективы признания талибов* в РФ

Перспективы признания правительства талибов* (движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено в РФ) существуют. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. По его словам, Россия в этом вопросе не будет оглядываться на США и другие западные страны.

«Само движение талибов, которое сейчас правит Афганистаном, оно уже не представляет угрозы для Центральной Азии. У него хорошо развиты давние политические и дипломатические связи, как минимум с Узбекистаном и Туркменистаном», — пояснил свою точку зрения Кабулов во вторник, 14 июня, в эфире Первого канала .

При этом, по мнению представителя МИД РФ, талибы «понимают озабоченности России в Афганистане — такие, как терроризм и наркотрафик». Террористическим группировкам в Афганистане продолжают помогать англосаксы, создавая угрозу стабильности в Центральной Азии, добавил Кабулов.

«Они [террористические группировки] представляют реальную опасность стабильности в Центральной Азии, потому что заточены англосаксами именно на это изначально. И их продолжают тайно финансировать и помогать им те же англосаксы и некоторые другие подельники этого процесса», — уверен российский дипломат (цитата по ТАСС).



Ранее «Фонтанка» писала, что «Талибан» будет представлен на ПМЭФ-2022.



*«Талибан» (талибы) — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

