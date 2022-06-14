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    «Уже не представляют угрозы». В МИД оценили перспективы признания талибов* в РФ

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    7 комментариев

    Перспективы признания правительства талибов* (движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено в РФ) существуют. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. По его словам, Россия в этом вопросе не будет оглядываться на США и другие западные страны.

    «Само движение талибов, которое сейчас правит Афганистаном, оно уже не представляет угрозы для Центральной Азии. У него хорошо развиты давние политические и дипломатические связи, как минимум с Узбекистаном и Туркменистаном», — пояснил свою точку зрения Кабулов во вторник, 14 июня, в эфире Первого канала.

    При этом, по мнению представителя МИД РФ, талибы «понимают озабоченности России в Афганистане — такие, как терроризм и наркотрафик». Террористическим группировкам в Афганистане продолжают помогать англосаксы, создавая угрозу стабильности в Центральной Азии, добавил Кабулов.

    «Они [террористические группировки] представляют реальную опасность стабильности в Центральной Азии, потому что заточены англосаксами именно на это изначально. И их продолжают тайно финансировать и помогать им те же англосаксы и некоторые другие подельники этого процесса», — уверен российский дипломат (цитата по ТАСС).

    Ранее «Фонтанка» писала, что «Талибан» будет представлен на ПМЭФ-2022.

    *«Талибан» (талибы) — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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    Комментарии (7)

    Ushat Pomoev
    Ну, кому и талибы - адекватные мужики...
    275072673
    Это просто импортозамещение в действие , раньше плюшки были из колумбийской муки а теперь на авганку передем.
    tochilshik
    признают,куда денутся.приличные страны отвернулись,пришло время собирать под свое крыло террористов,торговцев наркотой.и они там все со своим оружием.глядишь и Пушилину подсобят.
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