«Талибан»* будет представлен на ПМЭФ

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.



В апреле российское дипведомство признало официального представителя «Талибана»* (запрещен в РФ) Гарвала временным поверенным по делам Афганистана в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «шагом на пути к возобновлению полноценных двусторонних дипломатических контактов», но подчеркнула, что говорить о признании режима талибов еще рано.

