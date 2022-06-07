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    «Талибан»* будет представлен на ПМЭФ

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    23 комментария

    Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

    В апреле российское дипведомство признало официального представителя «Талибана»* (запрещен в РФ) Гарвала временным поверенным по делам Афганистана в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это «шагом на пути к возобновлению полноценных двусторонних дипломатических контактов», но подчеркнула, что говорить о признании режима талибов еще рано.

    ПМЭФ пройдет в Петербурге 15–18 июня. Несмотря на ситуацию в мире, там ожидают в гости представителей почти 70 государств.

    *«Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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    Комментарии (23)

    wbons
    их кетайцы уже застолбили и оформили
    267086865
    «Талибан» признан террористической организацией решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Деятельность организации на территории РФ запрещена.
    274767939
    Позорище! кто-то вроде бы на борьбе с терроризмом в кремль въехал
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