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Представители Украины, США и еще 67 стран подтвердили свое участие в ПМЭФ-2022

В этом году на ПМЭФ направлены приглашения иностранным участникам более чем из 190 государств. Свое участие в мероприятиях форума уже подтвердили представители 69 стран и территорий, включая США, Великобританию, Германию, Австрию, Украину и ряд других, сообщили 31 марта в Фонде Росконгресс.

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Полный список стран, чьи представители подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2022, выглядит так: Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Палестина, Республика Беларусь, Республика Кипр, Румыния, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Центрально-Африканская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Япония.

Как отметили организаторы ПМЭФ-2022, на данный момент региональными партнерами Фонда Росконгресс являются 166 внешнеэкономических организаций в 76 странах мира: это бизнес-ассоциации, институты развития, торговые палаты, деловые советы, финансовые организации и многие другие.

Сам 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что в этом году в Петербурге также вновь пройдет Международный юридический форум, который изначально собирались в 2022 году отменить.

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Комментарии (38)

Jordan Belfort
Буэээээ🤣🤣🤣!
Участие юкрэйн и штатов умиляет🤣
Бизнис есть бизнис!!! Ничегось личнага🤣🤣🤣🥳🥳🥳
Вельком, дорогие украинцы и их заморския друзi!🤣🤣🤣👏👏👏
AP-SPb
А говорили в*йна, а говорили санкции :))) это банальное договорное переустпойство мира и перераспределение бабла :)))
267011328
главное чтобы милохин с бузовой прибыли. а то зачем всё это.
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