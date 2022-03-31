Международный юридический форум пройдет в Петербурге с 29 июня по 1 июля. Жителям улицы Рубинштейна приготовиться

Как сообщили 31 марта в пресс-службе Смольного по итогам заседания оргкомитета под руководством министра юстиции РФ Константина Чуйченко, ключевые вопросы грядущего форума будут связаны «с трансформацией права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений».



Отметим, в прошлом мае форум проходил онлайн. Это был второй год, когда участники не встречались и не устраивали шумных вечеринок, которые так возмущали жителей улицы Рубинштейна.



В феврале появилась информация, что в этом году Петербургский международный юридический форум может быть отменен.