Митинг против запрета для женщин учиться в вузах в Афганистане разогнали водометами

Контролирующее Афганистан движение «Талибан»*, которое в России признано террористической организацией и запрещено, разогнало акцию протеста против запрета для женщин получать высшее образование. Об этом 24 декабря сообщает Associated Press.



Акция протеста прошла в западном городе Герат. Силы «Талибана»* применили для разгона девушек водометы.



Приказ о запрете девушкам в Афганистане посещать университеты «Талибан»* издал» 20 декабря. Документ вступил в силу немедленно.



Кроме того, «Талибан»* запретил принимать на работу женщин в неправительственные и международные организации. Якобы такое решение приняли из-за множественных жалоб, что сотрудницы неправильно носят хиджаб.

