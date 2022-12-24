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    Митинг против запрета для женщин учиться в вузах в Афганистане разогнали водометами

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    Контролирующее Афганистан движение «Талибан»*, которое в России признано террористической организацией и запрещено, разогнало акцию протеста против запрета для женщин получать высшее образование. Об этом 24 декабря сообщает Associated Press.

    Акция протеста прошла в западном городе Герат. Силы «Талибана»* применили для разгона девушек водометы.

    Приказ о запрете девушкам в Афганистане посещать университеты «Талибан»* издал» 20 декабря. Документ вступил в силу немедленно.

    Кроме того, «Талибан»* запретил принимать на работу женщин в неправительственные и международные организации. Якобы такое решение приняли из-за множественных жалоб, что сотрудницы неправильно носят хиджаб.

    *Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

    «Талибан»* — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира (включая Россию), террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правившая страной с 1996 по 2001 год и вернувшаяся к власти в 2021 году. После подтверждения весной 2021 года намерений полного вывода американских войск к сентябрю того же года «Талибан»* начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.

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