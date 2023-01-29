Талибы* запретили допускать женщин до вступительных экзаменов в вузы

Вузы не смогут допускать женщин до вступительных экзаменов в Афганистане. Таков приказ контролирующего страну движения «Талибан»* (запрещенная в России террористическая организация).



«Министерство высшего образования приказало всем частным университетам и учебным заведениям не допускать девушек до вступительных испытаний», — говорится в письме министерства образования страны, спущенном в вузы (цитата по «Интерфакс»).

Талибы ведут систематическую работу по ограничению образования для женщин.

В декабре 2022 года сотрудницы образовательных учреждений получили письмо, согласно которому им не стоило появляться на рабочих местах. Более того, в университет Кабула перестали пускать студенток. За тем, чтобы женщины не попали на занятия, следили вооруженные люди.