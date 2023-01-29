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    Талибы* запретили допускать женщин до вступительных экзаменов в вузы

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    Вузы не смогут допускать женщин до вступительных экзаменов в Афганистане. Таков приказ контролирующего страну движения «Талибан»* (запрещенная в России террористическая организация).

    «Министерство высшего образования приказало всем частным университетам и учебным заведениям не допускать девушек до вступительных испытаний», — говорится в письме министерства образования страны, спущенном в вузы (цитата по «Интерфакс»).

    Талибы ведут систематическую работу по ограничению образования для женщин.

    В декабре 2022 года сотрудницы образовательных учреждений получили письмо, согласно которому им не стоило появляться на рабочих местах. Более того, в университет Кабула перестали пускать студенток. За тем, чтобы женщины не попали на занятия, следили вооруженные люди.

    Исполняющий обязанности министра образования заявлял о том, что образование для женщин не характерно для местных особенностей и является частью иностранной культуры.

    Для разгона митинга против запрета в Афганистане использовали водометы.

    В конце декабря в стране прошел митинг против запрета на обучение в вузах для женщин. Акция протеста проходила в западном городе Герат. Для того, чтобы разогнать протестующих, использовались водометы.

    *Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

    «Талибан», или талибы — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира (включая Россию), террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правившая страной с 1996 по 2001 год и вернувшаяся к власти в 2021 году. После подтверждения весной 2021 года намерений полного вывода американских войск к сентябрю того же года «Талибан» начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.

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