Талибы* запретили допускать женщин до вступительных экзаменов в вузы

Вузы не смогут допускать женщин до вступительных экзаменов в Афганистане. Таков приказ контролирующего страну движения «Талибан»* (запрещенная в России террористическая организация).
«Министерство высшего образования приказало всем частным университетам и учебным заведениям не допускать девушек до вступительных испытаний», — говорится в письме министерства образования страны, спущенном в вузы (цитата по «Интерфакс»).
Талибы ведут систематическую работу по ограничению образования для женщин.
В декабре 2022 года сотрудницы образовательных учреждений получили письмо, согласно которому им не стоило появляться на рабочих местах. Более того, в университет Кабула перестали пускать студенток. За тем, чтобы женщины не попали на занятия, следили вооруженные люди.
Исполняющий обязанности министра образования заявлял о том, что образование для женщин не характерно для местных особенностей и является частью иностранной культуры.
Для разгона митинга против запрета в Афганистане использовали водометы.
В конце декабря в стране прошел митинг против запрета на обучение в вузах для женщин. Акция протеста проходила в западном городе Герат. Для того, чтобы разогнать протестующих, использовались водометы.
*Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.