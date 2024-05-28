Путин: в Афганистане есть проблемы, но надо выстраивать отношения с «Талибаном»*

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил о необходимости выстраивания отношений с организацией «Талибан». Слова российского лидера прозвучали во время пресс-подхода по итогам его визита в Узбекистан.

«Взаимоотношения с «Талибаном», с Афганистаном постоянно на слуху», — сказал Владимир Путин и признал, что в Афганистане есть «безусловные и всем хорошо известные проблемы».

Но совершенно другой вопрос, по его мнению, — это то, «как выстраивать отношения с действующей властью».

«Выстраивать как-то надо, — заявил президент РФ. — Ведь это люди, которые контролируют страну и ее территорию, — они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий».