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    Путин: в Афганистане есть проблемы, но надо выстраивать отношения с «Талибаном»*

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    Президент России Владимир Путин 28 мая заявил о необходимости выстраивания отношений с организацией «Талибан». Слова российского лидера прозвучали во время пресс-подхода по итогам его визита в Узбекистан.

    «Взаимоотношения с «Талибаном», с Афганистаном постоянно на слуху», — сказал Владимир Путин и признал, что в Афганистане есть «безусловные и всем хорошо известные проблемы».

    Но совершенно другой вопрос, по его мнению, — это то, «как выстраивать отношения с действующей властью».

    «Выстраивать как-то надо, — заявил президент РФ. — Ведь это люди, которые контролируют страну и ее территорию, — они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий».

    Ранее стало известно, что министр труда в правительстве талибов примет участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2024.

    * Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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