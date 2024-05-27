    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, сев

    767мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur97.1

    На Петербургский экономический форум приедет министр труда Талибана*

    1632
    17 комментариев

    Министр труда в правительстве талибов примет участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2024. Об этом 27 мая сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

    По словам Кабулова, вместе с министром труда «Талибана» в ПМЭФ-2024 поучаствует и глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. «Визит министра и афганских бизнесменов должен поспособствовать укреплению и расширению сотрудничества как с российским бизнесом, так и с другими дружественными странами», — заявил спецпредставитель президента.

    Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия «собирается принять решение об исключении движения "Талибан" из списка террористов». По его словам, «Совет Безопасности ООН талибов как организацию террористической не объявлял — в списке террористов есть 12–15 конкретных персонажей».

    К тому же, по утверждению российского министра иностранных дел, талибы «являются реальной властью», а Россия никогда не убирала посольство из Афганистана.

    О том, почему только спустя три года после прихода «Талибана» к власти принято решение об исключении этого движения из списка запрещенных в РФ, «Фонтанка» спросила у Никиты Мендковича, председателя Евразийского аналитического клуба, эксперта Центра современного изучения Афганистана.

    * Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Министр трудаТалибанПМЭФ-2024Лавров
    ЛАЙК0
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close