На Петербургский экономический форум приедет министр труда Талибана*

Министр труда в правительстве талибов примет участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2024. Об этом 27 мая сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала «
По словам Кабулова, вместе с министром труда «Талибана» в
Ранее сегодня глава
К тому же, по утверждению российского министра иностранных дел, талибы «являются реальной властью», а Россия никогда не убирала посольство из Афганистана.
О том, почему только спустя три года после прихода «Талибана» к власти принято решение об исключении этого движения из списка запрещенных в РФ, «Фонтанка» спросила у Никиты Мендковича, председателя Евразийского аналитического клуба, эксперта Центра современного изучения Афганистана.
* Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.