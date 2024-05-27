На Петербургский экономический форум приедет министр труда Талибана*

Министр труда в правительстве талибов примет участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2024. Об этом 27 мая сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала « Россия 24 ».

По словам Кабулова, вместе с министром труда «Талибана» в ПМЭФ-2024 поучаствует и глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. «Визит министра и афганских бизнесменов должен поспособствовать укреплению и расширению сотрудничества как с российским бизнесом, так и с другими дружественными странами», — заявил спецпредставитель президента.