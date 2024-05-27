«Мы никогда не убирали наше посольство». Сергей Лавров — об исключении «Талибана»* из списка запрещенных организаций

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о предложении Минюста РФ и российского МИДа об исключении движения «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) из списка запрещенных организаций. Его слова в понедельник,
«Они являются реальной властью. Мы никогда не убирали наше посольство», — сказал Лавров и добавил, что посол Афганистана вручал верительные грамоты в Пекине главе КНР Си Цзиньпину. Еще глава российского МИД напомнил, что Казахстан в прошлом году исключил «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций.
«Самое главное — они являются реальной властью. Афганистан нам не безразличен. И не безразличен для наших союзников. Так что этот процесс отражает осознание реальности», — подытожил Сергей Лавров.
Недавно стало известно, что МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. Также талибов пригласили на Петербургский международный экономический форум.
*Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.