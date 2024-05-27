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    Россия пригласила «Талибан»* принять участие в ПМЭФ

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    Россия пригласила движение «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе, с 5 по 8 июня. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

    «Им приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — уточнил Кабулов.

    Также он сказал, что с талибами* планируется обсудить большое количество тем, по которым в будущем можно было бы сотрудничать. В их числе закупка нефтепродуктов и транзитные возможности Афганистана «для расширения товарооборота с обширным регионом».

    Кроме того, напомним, по словам Кабулова, МИД и Минюст доложили главе государства Владимиру Путину о том, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций.

    В 2022 году представители «Талибана» посещали ПМЭФ. До этого, в апреле 2022 года, российский МИД признал официального представителя «Талибана» временным поверенным по делам Афганистана в Москве. На том форуме корреспондент «Фонтанки» задал афганцам вопрос о движении «Талибан». «Мы приехали ради бизнеса. Наша задача — наладить бизнес-отношения с Россией», — сказал тогда представитель делегации. В прошлом году талибов на форуме не видели.

    *Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

    «Талибан», или талибы — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира (включая Россию). Оно зародилось в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правило страной в 1996–2001 годах и вернулось к власти в 2021 году. После того как США весной 2021 года подтвердили полный вывод войск из страны, «Талибан» начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории, а 15 августа занял столицу страны Кабул и объявил о полном контроле над Афганистаном.

    Осенью 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает «необходимый уровень» контактов с талибами в условиях давления со стороны Запада. В июне 2023 года глава МИД России Сергей Лавров сказал, что «рабочие взаимоотношения» с запрещенным в России «Талибаном» как доминирующей внутриполитической силой Афганистана «отвечают интересам региона». 1 апреля ТАСС со ссылкой на МИД проинформировал о проработке вопроса снятия с движения «Талибан» статуса террористической организации.

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