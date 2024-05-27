Россия пригласила «Талибан»* принять участие в ПМЭФ

Россия пригласила движение «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе, с 5 по 8 июня. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.



«Им приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — уточнил Кабулов.



Также он сказал, что с талибами* планируется обсудить большое количество тем, по которым в будущем можно было бы сотрудничать. В их числе закупка нефтепродуктов и транзитные возможности Афганистана «для расширения товарооборота с обширным регионом».

