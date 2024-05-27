Россия пригласила «Талибан»* принять участие в ПМЭФ

Россия пригласила движение «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет на следующей неделе, с 5 по 8 июня. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.
«Им приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — уточнил Кабулов.
Также он сказал, что с талибами* планируется обсудить большое количество тем, по которым в будущем можно было бы сотрудничать. В их числе закупка нефтепродуктов и транзитные возможности Афганистана «для расширения товарооборота с обширным регионом».
Кроме того, напомним, по словам Кабулова, МИД и Минюст доложили главе государства Владимиру Путину о том, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций.
В 2022 году представители «Талибана» посещали ПМЭФ. До этого, в апреле 2022 года, российский МИД признал официального представителя «Талибана» временным поверенным по делам Афганистана в Москве. На том форуме корреспондент «Фонтанки» задал афганцам вопрос о движении «Талибан». «Мы приехали ради бизнеса. Наша задача — наладить бизнес-отношения с Россией», — сказал тогда представитель делегации. В прошлом году талибов на форуме не видели.
*Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.