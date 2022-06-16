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    ПМЭФ2022

    «Фонтанка» спросила представителей Афганистана про «Талибан»*, и вот что из этого вышло

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    11 комментариев

    Делегация Афганистана, приехавшая на ПМЭФ-2022, — одна из самых колоритных. «Фонтанка» в кулуарах форума задала неудобные, но интересующие многих вопросы.

    «Фонтанка.ру»

    Первый касался того, как представители делегации относятся к тому, что движение «Талибан» запрещено на территории России.

    «Мы приехали ради бизнеса. Наша задача — наладить бизнес-отношения с Россией», — ответил представитель делегации из Афганистана.

    Также корреспондента «Фонтанки» попросили не касаться политики: «Экономические и бизнес-вопросы, пожалуйста. Не политические», — добавил другой представитель делегации — глава Торгово-промышленной палаты Афганистана.

    Напомним, что представители афганской делегации прибыли на ПМЭФ накануне, в нулевой день форума.

    *«Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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    Комментарии (11)

    Наталия П
    Венеру обломали 🤪
    Klaus_Nesanta
    с кем приходится дружить современной РФ... когда отыграет лебединое озеро, столько всего придется переформатировать - власть, экономику, армию, сми... фактически придется все начинать сначала будто и не было 22 лет
    DEMOMON
    Понятно. Фонтанке, как в анекдоте, ответили уклончиво. Что собственно и ожидалось.
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