«Фонтанка» спросила представителей Афганистана про «Талибан»*, и вот что из этого вышло

Делегация Афганистана, приехавшая на ПМЭФ-2022, — одна из самых колоритных. «Фонтанка» в кулуарах форума задала неудобные, но интересующие многих вопросы.

Первый касался того, как представители делегации относятся к тому, что движение «Талибан» запрещено на территории России.



«Мы приехали ради бизнеса. Наша задача — наладить бизнес-отношения с Россией», — ответил представитель делегации из Афганистана.

Также корреспондента «Фонтанки» попросили не касаться политики: «Экономические и бизнес-вопросы, пожалуйста. Не политические», — добавил другой представитель делегации — глава Торгово-промышленной палаты Афганистана.