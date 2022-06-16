«Фонтанка» спросила представителей Афганистана про «Талибан»*, и вот что из этого вышло

Делегация Афганистана, приехавшая на ПМЭФ-2022, — одна из самых колоритных. «Фонтанка» в кулуарах форума задала неудобные, но интересующие многих вопросы.
«Фонтанка.ру»
Первый касался того, как представители делегации относятся к тому, что движение «Талибан» запрещено на территории России.
«Мы приехали ради бизнеса. Наша задача — наладить бизнес-отношения с Россией», — ответил представитель делегации из Афганистана.
Также корреспондента «Фонтанки» попросили не касаться политики: «Экономические и бизнес-вопросы, пожалуйста. Не политические», — добавил другой представитель делегации — глава Торгово-промышленной палаты Афганистана.
Напомним, что представители афганской делегации прибыли на ПМЭФ накануне, в нулевой день форума.
*«Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.