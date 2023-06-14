Мелитопольская черешня, беспилотники и танцы с палками: какой теперь ПМЭФ

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Полицейские на каждом перекрестке на подъезде к «Экспофоруму» и бронемашина на подходе. Гостей ждут беспилотники всех форм и расцветок, роботы с березками и «Лада» с китайскими корнями В коридорах с интересом бродят африканцы и танцуют арабы с форумчаночками в кокошниках. В Петербурге открылся экономический форум. «Фонтанка» рассказывает про самые первые впечатления.



Форум проходит при повышенных мерах безопасности. В шаттлах у гостей проверяли сумки, а некоторых прибывших встречали с собаками. Уже в семь утра на вход на территорию «Экспофорума» выстроилась очередь на несколько сотен метров. Но внутри никакого «военного» времени — ни людей в форме, ни стенда Минобороны. В главном коридоре уголок Чебурашки с ушами, стенд российского футбольного союза с футболками «СССР» и пункт движения «Первые». «Новые пионеры» слушают старые песни — звучит песенка из Бременских музыкантов.



Напоминание о духе времени — стенды новых регионов. На ЛНР, ДНР и Херсонскую область он один. И там пока нет ничего, кроме конфет, мороженого «Королевское» и радиаторов отопления. Зато неожиданно огромный стенд оказался у Запорожской области под лозунгом «Новое Приазовье России». На экране — Иван Охлобыстин (физически он тоже гуляет по коридорам). На прилавках — мелитопольская черешня. Есть и подарочная упаковка и целые брошюры с подробным описанием диаметра ягодок. Первые отгрузки в российские федеральные сети обещают уже через неделю.



Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

На стенде каждого уважающего себя региона в этом году беспилотники. Длиннокрылые планеры, квадрокоптеры, даже небольшие вертолеты. На стенде Самарской области на экране можно почувствовать себя пилотом такой машины.



Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Роботы вообще понемногу захватывают ПМЭФ. У Рязани ездит робот с березками и раздает брошюры. На стенде Москвы ловкий малый раскладывает мороженое по бумажным стаканчикам и ставит его на передвижные платформы в виде новых вагонов столичной подземки. Петербуржцы в ожидании новых станций могут попробовать мятное мороженое «БКЛ» и пломбир с шоколадным сиропом «Кольцевая линия».



Даниил Румянцев

Если в прошлые годы все рассматривали Aurus и даже иномарки, то теперь на стенде Петербурга привлекает внимание новенькая Lada X-cross 5, которую будут собирать на Петербурге на бывшем заводе Nissan. Это вылитый китайский FAW Bestune T77 — внутри даже остался шильдик на руле. Впрочем, для желающих отдельно есть гараж ФСО — тут и «Аурус», и «Сенат» и «Комендант».



Запрещенных в России талибов в этом году не видно. Зато по форуму бродят африканки в традиционных костюмах и целая делегация из ОАЭ в традиционных же длинных рубахах. Форумчаночки надеялись на принцев или хотя бы шейхов, но скоро гости Петербурга начали танцевать с палочками и подписывать открытки на арабском всем желающим. «Не по чину, значит не принцы», — сразу отмахнулись девушки.

«Газпром нефть» на форуме в этом году стала компанией с человеческим лицом — в прямом смысле. Ведь на стенде в этом году не моржи и киты https://www.fontanka.ru/2022/06/18/71420957/, а люди: 200 тысяч фотографий и сотрудников компании с помощью нейросетей превратились в обобщенные цифровые образы разных профессий. Ученые и программисты, арктические моряки и нефтедобытчики в «естественной среде» — среди тайги и арктических пейзажей, в научных центрах, на взлетной полосе аэропорта или на АЗС. Специальный алгоритм проанализировал большой объем данных о сотрудниках компании: внешность, возраст, привычки в одежде, чтобы получить обобщенный портрет. Над визуальным проектом «Энергия в людях» работали 23 разработчика и 10 нейросетей.



Не обошлось на форуме и без русских красавиц в кокошниках — впрочем, довольно современных. На стенде Made in Russia в таком образе предстали музы-покровительницы российского экспорта: нефтехимии, машиностроения, агропрома, медицины и IT. «Именно так иностранные бизнес-партнеры видят наш экспорт, именно эти направления кажутся им привлекательными», — комментирует генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Рядом крутится бесконечный конвейер с товарами, которые, очевидно, должны отправиться на экспорт.

А вот главная точка преткновения прошлых лет — меню ПМЭФ — в этом году без сенсаций. Цены с прошлого года в главном ресторане не изменились: за сет из четырех блюд с напитком просят 4,5 тысячи рублей. В трех наборах на выбор есть и поморская уха из стерляди и семги с хрустящим луком, и медовик с алтайским медом и сет из дальневосточных гребешков и креветок с кремом из молодого горошка и моркови. Слега эпатирует неподготовленную публику ресторан Чум с традиционной кухней. «Трио икры» — черная, щучья, нерки — 17 тысяч рублей за 150 граммов. Или рыбное плато сибирских деликатессов — 13 тысяч за 130 граммов.



Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К счастью, есть и другие рестораны. Например, традиционный инвестиционный ресторан «Кубань» с местной кухней во внутреннем дворе предлагает дагомысский чай, сэндвичи с адлерским лососем за 700 рублей и уху по-казачьи за 1100. Разумеется, что нигде никакой Coca-Cola — «Черноголовка» наше все. Она и «Байкал» и «Кола», и холодный чай. Бокал вина традиционно продается по цене бутылки, а то и двух.

Остальной карнавал в рамках привычного. Например, у Новгородской области позирует железного цвета пролетарий, у Рязани — пенсионерка в кокошнике, на стенде Перми огромный 3D-принтер одиноко печатает табличку к 300-летию города. Хабаровский край разложил золото и платину, а Московская область собрала «Девочку с персиками» Серова из чипсов, мыла и крестиков-ноликов — продукции подмосковных фабрик...



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вообще ключевая тема ПМЭФ в 2023 году технологический и цифровой суверенитет, в планах панели по кадровой политике, санкциям и народосбережению. Все самое интересное, включая пленарную сессию с президентом, ждем 15 — 16 июня.

Все фото и видео с ПМЭФ 2023 — в онлайн-трансляции на «Фонтанке».

Илья Казаков, «Фонтанка»

